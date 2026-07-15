Το τέλος του φράχτη του Γιβραλτάρ, του τελευταίου τείχους της ηπειρωτικής Ευρώπης είναι πλέον γεγονός.

Η Τετάρτη 15 Ιουλίου αποτελεί πλέον μία ημερομηνία - ορόσημο για τα σύνορα μεταξύ Iσπανίας και Γιβραλτάρ καθώς μετά από 117 ολόκληρα χρόνια «έπεσε» ο φράχτης που χώριζε τις δύο χώρες.

Στο σημείο εκείνο, γνωστό και ως στενό του Γιβραλτάρ, ενώνονται η Μεσόγειος Θάλασσα με τον Ατλαντικό ωκεανό, αποτελώντας έτσι τη δυτική κλείδα-στόμιο της λεκάνης της Μεσογείου. Το Γιβραλτάρ είναι υπερπόντιο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου και η συμφωνία, που ήταν υπό διαπραγμάτευση για πολλά χρόνια, προβλέπει την κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα, τόσο για τα άτομα όσο και για τα εμπορεύματα.

Ο φράχτης που για πάνω από 100 χρόνια χώριζε τον Βράχο του Γιβραλτάρ από την υπόλοιπη Ιβηρική Χερσόνησο εξαφανίστηκε. Με τη συνθήκη που υπογράφηκε την Τρίτη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, το τελευταίο κενό που απέμεινε μετά το Brexit πλέον έκλεισε. Η συμφωνία, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων για χρόνια, συνεπάγεται την κατάργηση των συνοριακών ελέγχων, τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα αγαθά, εκτός από μια σειρά άλλων δεσμεύσεων.

{https://x.com/rtve/status/2077317747525013621}

Τα μεσάνυχτα πραγματοποιήθηκε μια μικρή τελετή αδελφοποίησης μεταξύ της βρετανικής αποικίας και της La Línea de la Concepción, του ισπανικού δήμου με τον οποίο μοιράζεται σύνορα. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν ο πρωθυπουργός του Γιβραλτάρ, Fabian Picardo, και ο δήμαρχος της ανδαλουσιανής πόλης, Juan Franco.

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To σημείο που υπήρχε μέχρι πριν από λίγες ώρες το φυσικό σύνορο επισκέφθηκε την τετάρτη ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

{https://x.com/sanchezcastejon/status/2077351523227443296/history}

«Σήμερα γράφουμε ιστορία. Πέφτει ο φράχτης του Γιβραλτάρ, το τελευταίος τείχος της ηπειρωτικής Ευρώπης, για να δώσει τόπο σε μια νέα εποχή συνύπαρξης και ευημερίας. Αυτή η συμφωνία τοποθετεί την ευημερία των 300.000 Ανδαλουσιανών του Campo de Gibraltar στο επίκεντρο και ανοίγει μια νέα φάση στις σχέσεις μεταξύ Ισπανίας και Ηνωμένου Βασιλείου».

Η εποχή του Φράνκο

Η απομάκρυνση του συνοριακού φράχτη, η οποία θα ωφελήσει πρωτίστως τους 15.000 διασυνοριακούς εργαζόμενους, συμβολίζει το τέλος μιας ιστορίας γεμάτης αντιπαραθέσεις. Η πιο τεταμένη εποχή για την περιοχή ήταν όταν ο Φράνκο αποφάσισε να απαγορεύσει τη διέλευση. Στη δεκαετία του 1950, ο δικτάκτορας Φράνκο αξίωσε την ενσωμάτωση του Γιβραλτάρ στην Ισπανία και περιόρισε τις μετακινήσεις πολιτών μεταξύ Γιβραλτάρ και ισπανικής ενδοχώρας. Οι κάτοικοι του Γιβραλτάρ ψήφισαν συντριπτικά υπέρ της παραμονής τους στη βρετανική κυριαρχία, στο δημοψήφισμα του 1967 που αφορούσε το μέλλον του Γιβραλτάρ και οδήγησε στην ψήφιση του Συνταγματικού Διατάγματος του 1969.

Ως απάντηση, η Ισπανία έκλεισε εντελώς τα σύνορα με το Γιβραλτάρ και διέκοψε όλες τις διόδους επικοινωνίας. Τα σύνορα με την Ισπανία άνοιξαν μερικώς στις 15 Δεκεμβρίου 1982 με απόφαση του βασιλιά της Ισπανίας Χουάν Κάρλος, μετά από 13 χρόνια. Τρία χρόνια αργότερα, το 1985, τα σύνορα άνοιξαν πλήρως και οι δίοδοι επικοινωνίας αποκαταστάθηκαν, λίγο πριν την προσχώρηση της Ισπανίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Με πληροφορίες του rtve





