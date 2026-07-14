Την τελευταία μέρα του φεστιβάλ ταύρων στην Παμπλόνα τραυματίστηκαν επίσης δύο Ισπανοί, ένας 18χρονος και ένας 46χρονος άνδρας.

Ένας 86χρονος Βρετανός είναι ανάμεσα στους 57 τραυματίες από την συμμετοχή του στο αμφιλεγόμενο φεστιβάλ ταύρων στην Παμπλόνα της Ισπανίας.

Ο άνδρας, με καταγωγή από το Χέιλσοουεν των Δυτικών Μίντλαντς, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την Τρίτη, το τελευταίο πρωί της οκταήμερης ετήσιας εκδήλωσης στην Παμπλόνα με τραύματα στο δεξί του χέρι, τον αριστερό αγκώνα και το δεξί του φρύδι. Εκπρόσωπος του φεστιβάλ δήλωσε ότι ο άνδρας, του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αξιολογείται από γιατρούς, αλλά εικάζεται ότι δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Την τελευταία μέρα του φεστιβάλ τραυματίστηκαν επίσης δύο Ισπανοί, ένας 18χρονος ντόπιος που φέρει τραύμα στον αριστερό μηρό, και ένας 46χρονος άνδρας τραυματίστηκε από το κέρατο ταύρου στο στήθος. Κανένας από τους δύο ωστόσο δεν είχε σοβαρά τραύματα.

Το 2009 ο τελευταίο νεκρός

Τα τραύματα από το ποδοπάτημα και τα τρυπήματα από τα κέρατα των ταύρων είναι τα πιο συνηθισμένα, ωστόσο τουλάχιστον 16 θάνατοι έχουν σημειωθεί κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων τα τελευταία 116 χρόνια. Ο τελευταίος που πέθανε στο φεστιβάλ ήταν ο Daniel Jimeno Romero, ένας 27χρονος από την Αλκαλά ντε Ενάρες, κοντά στη Μαδρίτη, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα στον αυχένα και τον πνεύμονα το 2009.

Το ετήσιο φεστιβάλ, το οποίο προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο, προσφέρει στους ανθρώπους την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις αντοχές τους τρέχοντας στα στενά δρομάκια της Παμπλόνα μπροστά από μια αγέλη ταύρων. Κάθε τρέξιμο, ή encierro, ξεκινά στις 8 π.μ. όταν οι συμμετέχοντες ντυμένοι στα λευκά με κόκκινα μαντήλια τρέχουν μπροστά από έξι ταύρους σε μία διαδρομή μήκους 848,6 μέτρων που οδηγεί από ένα μαντρί στην αρένα της πόλης για τις ταυρομαχίες.

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Το φεστιβάλ απαθανατίστηκε στο μυθιστόρημα του Έρνεστ Χέμινγουεϊ του 1926, «Ο Ήλιος Ανατέλλει Κι Άλλως», το οποίο αφηγείται την ιστορία μιας ομάδας μεθυσμένων Αμερικανών και Βρετανών ομογενών που έρχονται στην Παμπλόνα για το φεστιβάλ και το θεωρούν ωραίο, όμορφο και καλό. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια δέχεται επικρίσεις από φιλοζωικές οργανώσεις για τη μεταχείριση των ταύρων.

Με πληροφορίες του Guardian