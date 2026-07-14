Ο Νταβίντ Σάντσεθ αρνήθηκε κάθε παράνομη πράξη κατά τη διάρκεια της δίκης, ενώ η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη και μπορεί να προσβληθεί με έφεση.

Ένοχος για διοικητική παράβαση κρίθηκε την Τρίτη (14/07) ο Νταβίντ Σάντσεθ, αδελφός του πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, με δικαστήριο της Μπαδαχόθ να του επιβάλλει απαγόρευση άσκησης δημόσιου αξιώματος για εννέα χρόνια, σχετικά με τον διορισμό του σε πολιτιστική θέση από την επαρχιακή διοίκηση της περιοχής το 2017.

Η απόφαση αποτελεί νέο πολιτικό πλήγμα για τον Σοσιαλιστή πρωθυπουργό, καθώς τόσο η κυβέρνηση όσο και στενοί του συνεργάτες έχουν βρεθεί στο επίκεντρο ερευνών και σκανδάλων διαφθοράς τα τελευταία δύο χρόνια. Μόλις τον περασμένο μήνα, πρώην στενός συνεργάτης του Πέδρο Σάντσεθ καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 24 ετών σε ξεχωριστή υπόθεση διαφθοράς.

Ο Νταβίντ Σάντσεθ κατηγορήθηκε ότι ευνοήθηκε μέσω μιας θέσης που δημιουργήθηκε ειδικά για εκείνον, λόγω της συγγένειάς του με τον πρωθυπουργό. Όταν πραγματοποιήθηκε ο διορισμός, ο Πέδρο Σάντσεθ είχε μόλις εκλεγεί επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, το οποίο τότε βρισκόταν στην αντιπολίτευση. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει απορρίψει την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι εντάσσεται σε μια πολιτικά υποκινούμενη εκστρατεία που προωθείται από την άκρα δεξιά.

{https://x.com/informativost5/status/2077015416551989267}

Το δικαστήριο της Μπαδαχόθ έκρινε ότι η θέση, η οποία αφορούσε την εποπτεία των μουσικών ωδείων της επαρχίας, δημιουργήθηκε χωρίς πραγματική διοικητική ανάγκη και εξυπηρετούσε αποκλειστικά τα προσωπικά συμφέροντα του Νταβίντ Σάντσεθ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Οι κατηγορούμενοι προέβησαν σε κατάφωρα αυθαίρετη άσκηση εξουσίας με μοναδικό σκοπό να ευνοήσουν συγκεκριμένα πρόσωπα», αναφέρεται στην απόφαση. Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, μάλιστα, η περιγραφή της θέσης τροποποιήθηκε αργότερα ώστε να ανταποκρίνεται στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Νταβίντ Σάντσεθ για την όπερα.

Το δικαστήριο απέρριψε, ωστόσο, την κατηγορία της άσκησης αθέμιτης επιρροής, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε ποινή φυλάκισης. Δεξιές οργανώσεις που είχαν ασκήσει την προσφυγή ζητούσαν την επιβολή ποινής φυλάκισης, ενώ οι εισαγγελείς είχαν εισηγηθεί την απόρριψη της υπόθεσης.

{https://x.com/noticias_cuatro/status/2077002390746624020}

Ο Νταβίντ Σάντσεθ αρνήθηκε κάθε παράνομη πράξη κατά τη διάρκεια της δίκης. Η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη και μπορεί να προσβληθεί με έφεση.

Η εκπρόσωπος του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος (PP), Έστερ Μουνιόθ, δήλωσε ότι η παραίτηση του Πέδρο Σάντσεθ «έχει καθυστερήσει προ πολλού», υποστηρίζοντας ότι, παρότι το δικαστήριο δεν διαπίστωσε πως ο πρωθυπουργός επηρέασε τον διορισμό, είναι υπερβολική σύμπτωση το γεγονός ότι δημιουργήθηκε μια θέση «κομμένη και ραμμένη» για τον αδελφό του.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, η εκπρόσωπος Έλμα Σάιθ ανέφερε ότι η Μαδρίτη σέβεται πλήρως τη δικαστική διαδικασία και εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα ανώτερα δικαστήρια θα απαλλάξουν τελικά τον Νταβίντ Σάντσεθ.

Ο Γκαμπριέλ Ρουφιάν, εκπρόσωπος του καταλανικού αυτονομιστικού κόμματος ERC, που στηρίζει την κυβέρνηση μειοψηφίας του Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτήρισε την ποινή του εννεαετούς αποκλεισμού από τα δημόσια αξιώματα υπερβολική.