Οι «μονομαχίες» που θα κρίνουν τον ημιτελικό. Ο αρχηγός της Γαλλίας αποτελεί το μεγαλύτερο επιθετικό «όπλο» των «τρικολόρ» στη διοργάνωση.

Η επιθετική ποιότητα της Γαλλίας απέναντι στην αμυντική συνέπεια της Ισπανίας. Ο ημιτελικός του Μουντιάλ 2026, που θα διεξαχθεί την Τρίτη (14/7) στο Ντάλας, αναμένεται να κριθεί σε σημαντικές προσωπικές μονομαχίες, με τον Κιλιάν Μπαπέ και τον Λαμίν Γιαμάλ να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με τα στοιχήματα, η Γαλλία κερδίζει τον ημιτελικό, διεκδικώντας το τρόπαιο.

Μπαπέ απέναντι στο ισπανικό δίδυμο των στόπερ

Ο αρχηγός της Γαλλίας αποτελεί το μεγαλύτερο επιθετικό «όπλο» των «τρικολόρ» στη διοργάνωση, έχοντας σημειώσει οκτώ γκολ και βρίσκεται στην κορυφή των σκόρερ μαζί με τον Λιονέλ Μέσι. Ωστόσο, απέναντί του θα βρει την καλύτερη άμυνα του τουρνουά, με την Ισπανία να έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ.

Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της «Ρόχα», ο έμπειρος Αϊμερίκ Λαπόρτ και ο 19χρονος Πάου Κουμπαρσί, αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας του Λουίς ντε λα Φουέντε. Ο πρώτος διαθέτει εμπειρία από μεγάλες διοργανώσεις, ενώ ο νεαρός στόπερ προσφέρει ταχύτητα και αυτοπεποίθηση, έχοντας ήδη κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Οι τρεις παίκτες γνωρίζονται καλά από τις αναμετρήσεις τους στη La Liga. Ο Μπαπέ έχει ήδη σκοράρει απέναντι στην Μπαρτσελόνα του Κουμπαρσί, ενώ έχει βρει δίχτυα και κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο του Λαπόρτ.

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Σε περίπτωση που η ισπανική άμυνα περιορίσει τον Γάλλο επιθετικό, η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν διαθέτει και άλλες επιθετικές λύσεις, όπως τον Ουσμάν Ντεμπελέ και τον Μάικλ Ολίσε, που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε μια άμυνα η οποία, πάντως, έχει δείξει ότι μπορεί να αφήσει χώρους.

Ο Ντιν απέναντι στον Γιαμάλ

Στην άλλη πλευρά του γηπέδου, ο Λούκας Ντιν καλείται να αντιμετωπίσει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της καριέρας του: τον Λαμίν Γιαμάλ.

Ο αριστερός μπακ της Γαλλίας κέρδισε τη θέση του βασικού έναντι του Τεό Ερναντές χάρη στην αμυντική του αξιοπιστία, όμως τώρα θα κληθεί να σταματήσει τον 18χρονο σταρ της Μπαρτσελόνα.

Ο Γιαμάλ μπορεί να έχει πετύχει μόλις ένα γκολ στο τουρνουά, όμως η επιρροή του στο παιχνίδι της Ισπανίας παραμένει καθοριστική. Στον προημιτελικό απέναντι στο Βέλγιο ξεχώρισε με τις ενέργειες και τις δημιουργικές του εμπνεύσεις, δείχνοντας ότι ανεβάζει σταδιακά την απόδοσή του.

Η βοήθεια από τους Ντεζιρέ Ντουέ και Μπράντλεϊ Μπαρκολά, που εναλλάσσονται στην αριστερή πλευρά της γαλλικής επίθεσης, αναμένεται να είναι σημαντική για τον περιορισμό του νεαρού Ισπανού.

Ρόδρι και Ολίσε στη μάχη του κέντρου

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης αναμένεται να παίξει και η μονομαχία ανάμεσα στον Ρόδρι και τον Μάικλ Ολίσε.

Ο αρχηγός της Ισπανίας, παρά τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε μετά την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας το 2024, παραμένει ο παίκτης που καθορίζει τον ρυθμό της «Ρόχα». Παράλληλα, θα έχει ως αποστολή να περιορίσει τη δημιουργική δράση του Ολίσε, ο οποίος αποτελεί τον βασικό οργανωτή της Γαλλίας.

Ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την εμπειρία, τη φυσική του παρουσία και την ικανότητά του στην πίεση, ενώ ο Ολίσε θα αναζητήσει χώρους ανάμεσα στις γραμμές της ισπανικής άμυνας, εκεί όπου έχει παρουσιάσει τις καλύτερες στιγμές του στη διοργάνωση.