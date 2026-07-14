Στη Γερμανία νοσηλεύεται Αμερικανός ασθενής με Έμπολα από το Κονγκό, ενώ οι ΗΠΑ θέτουν για την είσοδο στη χώρα λόγο του ιού.

Ένας Αμερικανός πολίτης που προσβλήθηκε από τον ιό Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μεταφέρθηκε στη Γερμανία, όπου θα λάβει εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με ανακοίνωση του γερμανικού υπουργείου Υγείας. Πρόκειται για τη δεύτερη διακομιδή Αμερικανού ασθενούς με Έμπολα στη χώρα, μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων.

Ο ασθενής έφθασε αεροπορικώς στη Φρανκφούρτη και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται υπό ειδικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, πρόκειται για εργαζόμενο σε ανθρωπιστική οργάνωση, ο οποίος βρισκόταν στην πόλη Μπουνία, στην επαρχία Ιτούρι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

{https://x.com/DrTedros/status/2076613415594844346}

Η Ιτούρι αποτελεί το επίκεντρο της επιδημίας Έμπολα που κηρύχθηκε στα μέσα Μαΐου από τις αρχές της χώρας. Πρόκειται για τη 17η επιδημία του ιού που καταγράφεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

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Ο ΠΟΥ ανέφερε ότι ο ασθενής λάμβανε ήδη ιατρική φροντίδα και βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση πριν από τη μεταφορά του στη Γερμανία, όπου θα συνεχίσει τη θεραπεία του.

«Ο ασθενής δεν αποτελεί κίνδυνο»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ο ασθενής, ηλικίας περίπου 60 ετών, εργάζεται στην ανθρωπιστική οργάνωση Samaritan's Purse ως υπεύθυνος αποθήκης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Η τρέχουσα επιδημία οφείλεται στο στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα, για το οποίο δεν υπάρχει μέχρι σήμερα εγκεκριμένο εμβόλιο ή ειδική θεραπεία.

Κατά στοιχεία του ΠΟΥ, έχουν επιβεβαιωθεί περισσότερα από 1.900 κρούσματα και πάνω από 700 θάνατοι.

{https://x.com/Reuters/status/2076618930571858011}

Το γερμανικό υπουργείο Υγείας διευκρίνισε ότι ο ασθενής δεν αποτελεί κίνδυνο για το κοινό ή για τους υπόλοιπους ασθενείς του νοσοκομείου, επισημαίνοντας ότι ο κίνδυνος εισαγωγής κρούσματος Έμπολα στη Γερμανία παραμένει πολύ χαμηλός.

Οι γερμανικές αρχές ανέφεραν ακόμη ότι η μεταφορά πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα των αμερικανικών αρχών, καθώς η Γερμανία διαθέτει εμπειρία στη νοσηλεία ασθενών με Έμπολα και η αεροπορική μεταφορά από το Κονγκό είναι συντομότερη σε σχέση με άλλους προορισμούς.

Περιορισμοί στις μετακινήσεις από το Κονγκό

Παράλληλα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επιβολή περιορισμών στις εμπορικές αεροπορικές μετακινήσεις Αμερικανών πολιτών που βρίσκονται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Σύμφωνα με το Reuters, όσοι βρίσκονται στη χώρα ή έχουν αναχωρήσει πρόσφατα από αυτή θα εντάσσονται προσωρινά σε λίστα απαγόρευσης επιβίβασης και θα μπορούν να ταξιδέψουν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο αφού παραμείνουν για τουλάχιστον 21 ημέρες σε τρίτη χώρα.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο, το Στέιτ Ντιπάρμεντ αναμένεται να παράσχει υποστήριξη στους πολίτες που επηρεάζονται από το συγκεκριμένο μέτρο.

Ο ιός Έμπολα μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά μολυσμένων ανθρώπων ή ζώων και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αιμορραγική νόσο, με υψηλή θνητότητα.