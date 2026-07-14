Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ένα φορτηγό έφθασε στην ώρα του στο τυροκομείο στη βαυαρική πόλη Μπαϊρόιτ για να παραλάβει το τυρί. Ωστόσο, δεν έφθασε στον προορισμό του.

Η γερμανική αστυνομία προσπαθεί να καταλάβει πώς χάθηκαν 20 τόνοι τυρί Έμενταλ κατά τη μεταφορά τους από τη Βαυαρία προς τον τελικό τους προορισμό, τη Γαλλία.

Μια εταιρεία μεταφορών ανέθεσε σε άλλη εταιρεία την εκτέλεση της παράδοσης του φορτίου. Ένα φορτηγό έφθασε στην ώρα του στο τυροκομείο στη βαυαρική πόλη Μπαϊρόιτ για να παραλάβει το τυρί, αναφέρεται σε έκθεση της αστυνομίας.

Ωστόσο, το φορτηγό δεν έφθασε ποτέ στον προορισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αξία του εκτιμάται σε 80.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από dpa