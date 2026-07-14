Σε τραγικό δυστύχημα αποδίδεται ο θάνατος δύο νέων ανθρώπων που βρέθηκαν μέσα σε αυτοκίνητο, σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας στον Πειραιά.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά τον εντοπισμό ενός νεαρού ζευγαριού νεκρού μέσα στο αυτοκίνητό του, σε γκαράζ κατοικίας στον Πειραιά.

Οι σοροί ενός 28χρονου και μιας 27χρονης βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης (14.07.2026) στο γκαράζ του σπιτιού τους. Το ζευγάρι εντόπισε λίγο πριν από τις 9:00 ο πατέρας του 28χρονου, ο οποίος τους βρήκε χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στο όχημα και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που παρέλαβαν τους δύο νέους και τους μετέφεραν στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Τα πρώτα στοιχεία

Μέχρι στιγμής τα ακριβή αίτια του θανάτου παραμένουν άγνωστα, με την ΕΛ.ΑΣ. να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο δεν έφεραν εμφανή τραύματα ή εκδορές κατά την παραλαβή τους από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο βρέθηκε με τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο ο θάνατός τους να οφείλεται σε εισπνοή αναθυμιάσεων. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση και την έρευνα των Αρχών.