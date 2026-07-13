Ανάμεικτα τα συναισθήματα για τις σχολικές αργίες του 2026-27 καθώς «πέφτουν» μεσοβδόμαδα ενώ χάνονται και τα κλασικά τριήμερα των μαθητών.

Διανύουμε αισίως τα μέσα Ιουλίου με τους μαθητές όλων των βαθμίδων να απολαμβάνουν για τα καλά τις διακοπές τους καθώς υπολείπονται σχεδόν 2 μήνες ανεμελιάς άνευ σχολικών υποχρεώσεων. Όμως για όσους γονείς αγαπούν τον προγραμματισμό και θέλουν να ξέρουν πώς μπορούν να κατανείμουν σωστά τις μέρες άδειας τους αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δίνουν οι σχολικές αργίες αυτή η περίοδος είναι σημαντική για να οργανώσουν και τις λοιπές μέρες διακοπών τους μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Σχολεία 2026-2027: Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι – Οι αργίες και τα τριήμερα της νέας σχολικής χρονιάς

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027 αναμένεται να γίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, με τον καθιερωμένο αγιασμό σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας. Οι μαθητές θα ενημερωθούν αρχές Σεπτέμβρη για το ακριβές χρονοδιάγραμμα της πρώτης μέρας στα θρανία που ακολουθεί τον αγιασμό.

Μετά το πρώτο σχολικό καλωσόρισμα, η κανονική διεξαγωγή των μαθημάτων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, καθώς θα μεσολαβήσει το πρώτο Σαββατοκύριακο της χρονιάς. Πέρα όμως από την έναρξη των μαθημάτων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει κάθε χρόνο και το ημερολόγιο των σχολικών αργιών. Οι εθνικές και θρησκευτικές εορτές, καθώς και οι επίσημες αργίες προσφέρπυν μικρές «ανάσες» ξεκούρασης για μαθητές, εκπαιδευτικούς και οικογένειες. Παράλληλα, η περίοδος των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα αποτελεί τις δύο μεγαλύτερες διακοπές του σχολικού έτους, ενώ η λήξη των μαθημάτων θα σηματοδοτήσει την έναρξη των προαγωγικών, απολυτήριων και Πανελληνίων 2027 για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

28η Οκτωβρίου: Η εθνική εορτή για την επέτειο του «ΟΧΙ» «πέφτει» Τετάρτη. Αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία θα την γιορτάσουν μια μέρα νωρίτερα με καθιερωμένες εκδηλώσεις ήτοι την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

17η Νοεμβρίου: Η επέτειος του Πολυτεχνείου «πέφτει» Τρίτη. Τα σχολεία παραδοσιακά θα την γιορτάσουν ανήμερα με εκδηλώσεις και αφιερώματα στις τάξεις. Δεδομένου ότι προηγείται σαββατοκύριακο ένα ακόμη τριήμερο χωρίς μαθήματα εξασφαλίζεται για τους μαθητές.

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Διακοπές Χριστουγέννων: Παραδοσιακά τα σχολεία κλείνουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων προπαραπονές της γιορτής ήτοι την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου και ανοίγουν την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου.

Καθαρά Δευτέρα: Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας φέτος «πέφτει» στις 15 Μαρτίου. Είναι το πρώτο επίσημο σχολικό τριήμερο.

25η Μαρτίου: Η εθνική γιορτή για την Επανάσταση του 1821 «πέφτει» Πέμπτη που είναι αργία όμως η σχολική γιορτή παραδοσιακά θα γίνει μια μέρα νωρίτερα ήτοι την Τετάρτη 24 Μαρτίου.

Πάσχα 2027: Φέτος «πέφτει» σχετικά νωρίς καθώς θα το γιορτάσουμε στις 2 Μαίου. Παραδοσιακά τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Δευτέρα ήτοι στις 27 Απριλίου μέχρι και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία την 10 Μαίου.

Πρωτομαγιά: Η Εργατική Πρωτομαγιά που είναι παραδοσιακά αργία φέτος «πέφτει» Μεγάλο Σάββατο οπότε θα μετατεθεί για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ήτοι την Τρίτη 4 Μάη. Υπενθυμίζεται ότι η Πρωτομαγιά είναι καθιερωμένη ως υποχρεωτική αργία, με βάση το άρθρο 14 του Ν. 4468/2017, που προβλέπει την μετάθεσή της σε άλλη εργάσιμη ημέρα, σε περίπτωση που συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα – όπως συμβαίνει φέτος που «πέφτει» Μεγάλο Σάββατο.

Τέλος η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται με την αργία του Αγίου Πνεύματος που φέτος «πέφτει» την 21η Ιουνίου.

Φυσικά στις σχολικές αργίες θα πρέπει να υπολογίσετε και την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής.

Σε κάθε περίπτωση η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται την Τρίτη 15 Ιουνίου.

Σχολικές Αργίες: Γιατί δικαιούνται δύο εξτρά μέρες τα ιδιωτικά σχολεία

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως κάθε χρόνο έτσι και την νέα σχολική χρονιά τα ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται, ύστερα από σχετική γνωστοποίηση στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να αργούν έως δύο (2) επιπλέον ημέρες ανά έτος, σε ημερομηνίες που σχετίζονται με την ιστορία και τη σχολική τους παράδοση ή, στην περίπτωση των ξένων σχολείων της ημεδαπής, που αποτελούν επίσημη εθνική ή θρησκευτική εορτή στη χώρα προέλευσής τους.