Ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να λειτουργεί με διαφορετικές «ταχύτητες» ανά περιοχή.

Η ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών (υπεραριθμίες, αποσπάσεις, συμπληρώσεις ωραρίου κ.λπ.) αποτελεί μια ενιαία εθνική διοικητική διαδικασία και δεν μπορεί να εξαρτάται από το πότε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης-ΠΥΣΠΕ επιλέγει να προχωρήσει τις ενέργειές της. Προκύπτουν εύλογα ερωτήματα:

Γιατί κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης-ΠΥΣΠΕ ακολουθεί διαφορετικό χρονοδιάγραμμα;

Γιατί οι εκπαιδευτικοί σε μία περιοχή γνωρίζουν έγκαιρα τη θέση τους, ενώ σε άλλη παραμένουν σε αβεβαιότητα για εβδομάδες;

Πώς μπορεί να διασφαλιστεί η έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων χωρίς ενιαίο προγραμματισμό;

Η ευθύνη για τον συντονισμό αυτών των διαδικασιών ανήκει στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.. Το Υπουργείο οφείλει να θεσπίσει ένα σαφές, ενιαίο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με συγκεκριμένες ημερομηνίες για κάθε στάδιο των υπηρεσιακών μεταβολών και υποχρέωση πιστής τήρησής του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να λειτουργεί με διαφορετικές «ταχύτητες» ανά περιοχή. Η διοίκηση δεν πρέπει να βασίζεται στην καλή πρόθεση ή στην ταχύτητα κάθε τοπικής υπηρεσίας. Πρέπει να λειτουργεί με κοινούς κανόνες, ενιαίες προθεσμίες και λογοδοσία. Μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί η ισονομία, η διαφάνεια και ο έγκαιρος προγραμματισμός της νέας σχολικής χρονιάς.

Τηλέμαχος Κουντούρης

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης