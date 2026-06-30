Τέλος στην αγωνία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας έβαλε σήμερα το απόγευμα το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για την νέα σχολική χρονιά 2026-2027.
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Όπως επισημαίνεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα Σχολεία ή Πειραματικά Σχολεία και αποσπώνται με την παρούσα, με την ανάληψη υπηρεσίας στη θέση απόσπασης, λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς είναι μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2026-2027 και οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του διδακτικού έτους, ήτοι 01-09-2026.
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