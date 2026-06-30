Όλα τα όνοματα των εκπαιδευτικών που πήραν απόσπαση για την Πρωτοβάθμια.

Τέλος στην αγωνία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας έβαλε σήμερα το απόγευμα το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για την νέα σχολική χρονιά 2026-2027.

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Όπως επισημαίνεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα Σχολεία ή Πειραματικά Σχολεία και αποσπώνται με την παρούσα, με την ανάληψη υπηρεσίας στη θέση απόσπασης, λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς είναι μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2026-2027 και οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του διδακτικού έτους, ήτοι 01-09-2026.

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