Ο καιρός των επόμενων ημερών από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Μετά τον καύσωνα στην Ευρώπη, ο καιρός και στην Ελλάδα θα είναι ιδιαίτερα ζεστός. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, την Τρίτη σε Μακεδονία, Ήπειρο, Δυτική Θεσσαλία και ΒΔ Πελοπόννησο θα έχουμε πέρασμα με μπόρες και καταιγίδες. Η θερμοκρασία στα κεντρικά θα φτάσει τους 36 βαθμούς, στα βόρεια από 29 έως και 36 και στα νότια τους 29. Στα δυτικά η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει στους 34 και στα ανατολικά νησιωτικά από 28 έως και 32.

Την Τετάρτη βροχές αναμένονται στα βουνά της ηπειρωτικής χώρας όπως και την Πέμπτη, ενώ 7 Ιουλίου μέχρι και τις 10 Ιουλίου δεν αναμένεται η παραμικρή αστάθεια.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη θα έχουμε ζέστη με 35αρια και 36αρια, ίσως και 37 - 38 βαθμούς στις κλειστές περιοχές και το Σάββατο η θερμοκρασία θα πέσει λόγω των βοριάδων.

Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

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