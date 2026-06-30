Συναγερμός με τις φωτιές: Νεκρός στο Δερβένι, απειλούνται σπίτια - Νέα μέτωπα σε Δελφούς και Κιλκίς

Από τη φωτιά στο Δερβένι υπέστει εγκαύματα μια γυναίκα.

Ένας νεκρός και μια εγκαυματίας είναι ο τραγικός απολογισμός από την φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (30/06) στο Δερβένι Θεσσαλονίκης. Η φωτιά είχε λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, απειλώντας σπίτια σε Λητή και Δερβένι, ωστόσο σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση της Πυροσβεστικής το μέτωπο είναι κοντά στο να οριοθετηθεί.

Λίγο μετά της 17:00 ήχησε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης «112», ο οποίος καλεί τους κατοίκους της Λητής να κατευθυνθούν προς το γήπεδο της Λητής για την ασφάλειά τους.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 115 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα και εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Υπό έλεγχο η φωτιά στους Δελφούς

Υπό έλεγχο είναι εδώ και λίγη ώρα η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαριολάτα Φωκίδας το απόγευμα της Τρίτης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

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Πέρασε τα ελληνικά σύνορα η φωτιά στο Κιλκίς

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που μαίνεται κοντά στο χωριό Ακρίτας στην Π.Ε Κιλκίς. Η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (30/06) στη Βόρεια Μακεδονία, με τις φλόγες να περνούν τα σύνορα το απόγευμα.

Ενεργοποιήθηκε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης «112».

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το «112».

Σε ύφεση η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας

Σε ύφεση τέθηκε η πυρκαγιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις, μετά τη μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης, οι οποίες παραμένουν στο σημείο μέχρι την κατάσβεση της.

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