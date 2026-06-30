Συναγερμός με τις φωτιές: Νεκρός στο Δερβένι, απειλούνται σπίτια - Νέα μέτωπα σε Δελφούς και Κιλκίς

Ένας νεκρός και μια εγκαυματίας είναι ο τραγικός απολογισμός από την φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (30/06) στο Δερβένι Θεσσαλονίκης. Η φωτιά είχε λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, απειλώντας σπίτια σε Λητή και Δερβένι, ωστόσο σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση της Πυροσβεστικής το μέτωπο είναι κοντά στο να οριοθετηθεί.
Λίγο μετά της 17:00 ήχησε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης «112», ο οποίος καλεί τους κατοίκους της Λητής να κατευθυνθούν προς το γήπεδο της Λητής για την ασφάλειά τους.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 115 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα και εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Υπό έλεγχο η φωτιά στους Δελφούς
Υπό έλεγχο είναι εδώ και λίγη ώρα η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαριολάτα Φωκίδας το απόγευμα της Τρίτης.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
{https://exchange.glomex.com/video/v-djmior7n20yh?integrationId=40599y14juihe6ly}
Πέρασε τα ελληνικά σύνορα η φωτιά στο Κιλκίς
Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που μαίνεται κοντά στο χωριό Ακρίτας στην Π.Ε Κιλκίς. Η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (30/06) στη Βόρεια Μακεδονία, με τις φλόγες να περνούν τα σύνορα το απόγευμα.
Ενεργοποιήθηκε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης «112».
«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το «112».
Σε ύφεση η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας
Σε ύφεση τέθηκε η πυρκαγιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις, μετά τη μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης, οι οποίες παραμένουν στο σημείο μέχρι την κατάσβεση της.
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Εικόνες από Λητή και Δερβένι20:52:20
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Stringer / SOOC
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Δεν επιβεβαιώνονται οι αναφορές για αγνοούμενο 12χρονο20:36:56
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τα δημοσιεύματα περί ενός 12χρονου αγοριού που αγνοείται στην περιοχή της Λητής δεν επιβεβαιώνονται επίσημα.
Στη δασική περιοχή υπάρχει μία οικία που έχει παραδοθεί στις φλόγες, ωστόσο τα αρμόδια κλιμάκια θα διενεργήσουν σχετικό έλεγχο όταν ολοκληρωθεί η κατάσβεση.
{https://exchange.glomex.com/video/v-djmk6taaw6bd?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Η φωτιά στο Κιλκίς πέρασε τα σύνορα20:34:24
Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στον Ακρίτα Κιλκίς, καθώς το μέτωπο πέρασε τα ελληνικά σύνορα.
Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Πηγή φωτογραφίας: X
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Βελτιωμένη η εικόνα στη Λητή20:20:43
Ο επικεφαλής της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Χαράλαμπος Στεργιάδης, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Λητή είναι καλύτερη. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει πέσει η ένταση των ανέμων στο σημείο και είναι γύρω στα 3 μποφόρ.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όπως και οι όμοροι δήμοι συνδράμουν στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.
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Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η ρίψη από τα εναέρια μέσα20:18:32
Συνεχίζονται οι ρίψεις νερού από αέρος στη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, καθώς στόχος είναι να περιοριστεί όσο το δυνατόν πριν από τη δύση του ηλίου, όταν τα εναέρια μέσα θα σταματήσουν να επιχειρούν.
10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα πραγματοποιούν διαδοχικές ρίψεις, ενισχύοντας την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων. Την ίδια ώρα, ισχυρές χερσαίες δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν στο πεδίο για να περιορίσουν τις φλόγες και να μην μπουν στον οικισμό της Λητής.
{https://www.instagram.com/p/DaNokyToG8N/}
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Στα 200 μέτρα από τα ελληνικά σύνορα η φωτιά στη Β.Μακεδονία19:55:07
Σε απόσταση 200 μέτρων από τα σύνορα της Ελλάδας στην Π.Ε Κιλκίς βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (30/06) στη Βόρεια Μακεδονία.
Προληπτικά, στην Ελληνική πλευρά συνεχίζουν και ενεργούν δύο γεωπροωθητές και ένα μηχάνημα έργου για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.
Επίγειες δυνάμεις του ΠΣ και συγκεκριμένα 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα έχουν μεταβεί στην περιοχή και είναι σε ετοιμότητα.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2072000377424109733}
Υπενθυμίζουμε οτι στις 18:40 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής Ακρίτας.
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Καρέ καρέ η δράση εμπρηστή στην Αιτωλοακαρνανία19:38:25
Τέσσερις εμπρησμούς φαίνεται να ομολόγησε ένας 50χρονος στην Αιτωλοακαρνανία. Σε βίντεο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 φαίνεται η δράση του.
Όπως υποστήριξε στα στελέχη της ΔΑΕΕ, ο 50χρονος προέβη στις παραπάνω ενέργειες καθώς δεν μπορούσε να ελέγξει τον εαυτό του λόγω του ποτού και της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνει.
{https://exchange.glomex.com/video/v-djmiz2jk3eeh?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Καλύτερη η εικόνα στα Μαριολάτα19:33:01
Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στα Μαριολάτα Φωκίδας, με την εικόνα από το μέτωπο να είναι καλύτερη.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι.
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Η φωτιά ξεκίνησε 7χλμ μακριά από το Δερβένι19:29:50
{https://exchange.glomex.com/video/v-djmik4fo5lvt?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Μαρτυρίες κατοίκων Λητής19:25:44
Στο voria.gr μίλησαν κάτοικοι της Λητής, οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να συνδράμουν στο έργο της Πυροσβεστικής.
«Η φωτιά ξεκίνησε από το δάσος και βρίσκεται μια ανάσα από τα κοιμητήρια. Εκεί έκαψε ένα αναψυκτήριο και κατευθύνεται προς τις πηγές», τόνισε ο ιερέας του χωριού.
{https://www.youtube.com/watch?v=BgHi6dJJbwk}
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«Η φωτιά κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων»19:22:49
Σύμφωνα με τον πρόεδρο κοινότητας Λητής, η φωτιά ξεκίνησε από το ξενοδοχείο «Λεωνίδας» στο Δερβένι.
{https://www.youtube.com/watch?v=id9RBoLNvFg}
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48 δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο19:17:27
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, 48 αγροτοδασικές φωτιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, με τις 40 από αυτές να αντιμετωπίζονται άμεσα.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής «μάχονται» σε 8 μέτωπα, ενώ τα κατατόπους κλιμάκια της ΔΑΕΕ διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2071978645883592992}
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Στη «μάχη» τα εναέρια μέσα στα Μαριολάτα19:13:44
{https://www.facebook.com/reel/1547598910493540}
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Ζημιές σε σπίτια στο Δερβένι19:10:33
{https://exchange.glomex.com/video/v-djmdrv3b8jbt?integrationId=40599y14juihe6ly}
{https://exchange.glomex.com/video/v-djmh087l5w4x?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στο Κιλκίς19:05:46
Η πυρκαγιά που εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες σήμερα 30 Ιουνίου 2026 εκτός των Ελληνικών συνόρων στη Βόρεια Μακεδονία σε απόσταση 400 μέτρων περίπου, από τα σύνορα με την Ελλάδα πλησίον της Π.Ε. Κιλκίς, εξελίσσεται εκτός των Ελληνικών συνόρων.
Προληπτικά, στην Ελληνική πλευρά συνεχίζουν και ενεργούν δύο (2) γεωπροωθητές για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.
Για προληπτικούς λόγους επίγειες δυνάμεις του ΠΣ έχουν μεταβεί στην περιοχή ενώ στις 18:40 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής Ακρίτας.
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Σε ύφεση η φωτιά στον Αγ. Δημήτριο Κορινθίας19:01:42
Φωτογραφίες: Βασίλης Ψωμάς / Eurokinissi