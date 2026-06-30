Η Ραχίμοβα η επόμενη αντίπαλος της Σάκκαρη στο Wimbledon.

Με εξαιρετική εμφάνιση, η Μαρία Σάκκαρη πέρασε στον δεύτερο γύρο του Wimbledon, καθώς επικράτησε άνετα της Κλάρα Τάουσον με 2-0 σετ.

Η 30χρονη Ελληνίδα τενίστρια χρειάστηκε μόλις 73 λεπτά για να νικήσει τη Δανή αντίπαλό της με 6-3, 6-3 και να περάσει στις «64» του Wimbledon.

Η Μαρία Σάκκαρη θα επιστρέψει στο κορτ την Πέμπτη, προκειμένου να αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα στον δεύτερο γύρο. Η 24χρονη από το Ουζμπεκιστάν, που βρίσκεται στο Νο70 της παγκόσμιας κατάταξης, απέκλεισε την Ουκρανή Ανχελίνα Καλίνινα με 4-6, 6-4, 7-5.

Μέχρι στιγμής οι δύο τενίστριες έχουν «συναντηθεί» δύο φορές και η Ελληνίδα μετρά ισάριθμες νίκες. Η πρώτη φορά ήταν στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός το 2020 και η δεύτερη στον πρώτο γύρο του τουρνουά στο Σινσινάτι, πέρυσι.

Wimbledon: Κόντρα στον Τζόκοβιτς ο Τσιτσιπάς την Τετάρτη

Στον δεύτερο γύρο του Wimbledon, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, σε αναμέτρηση που θα ξεκινήσει μετά τις 19:30 την Τετάρτη.

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Ο 27χρονος Έλληνας έχει παίξει 14 φορές κόντρα στον 39χρονο Σέρβο, ο οποίος μετρά 12 νίκες επί του Στέφανου Τσιτσιπά, οι 11 διαδοχικές. Αυτή είναι η πρώτη τους αναμέτρηση στο γρασίδι.

Υπενθυμίζεται πως στον πρώτο γύρο ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 3-0 σετ (6-1, 6-4, 6-2) τον Ουγκό Γκαστόν και ο Νόβακ Τζόκοβιτς χρειάστηκε 3 ώρες και 11 λεπτά για να «ξεμπερδέψει» με τον Γου Γίμπινγκ (6-4, 5-7, 6-4, 6-4).