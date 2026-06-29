Για την Οσάκα η μόδα είναι μέσο αφήγησης ιστοριών.

Ο αυστηρός κανόνας του Γουίμπλεντον δεν κατάφερε να περιορίσει τη φαντασία της Ναόμι Οσάκα και των συνεργατών της, καθώς η Γιαπωνέζα τενίστρια- με έμπνευση από την παράδοση της χώρας της- απογείωσε το λευκό που πρέπει να φορούν οι συμμετέχοντες στο τουρνουά.

Η 28χρονη μετέτρεψε για μία ακόμα φορά την είσοδό της στο κορτ για ένα Γκραν Σλαμ σε ένα τελετουργικό μόδας. Αυτή τη φορά, συνεργάστηκε με τη σχεδιάστρια Hana Yagi και η δημιουργία που φορούσε πάνω από τη Nike αγωνιστική εμφάνισή της αποτέλεσε από μόνο του μια ολιγόλεπτη παράσταση, όπως σχολιάζει η βρετανική Vogue.

Η δημιουργός άντλησε έμπνευση από shiromuku- παραδοσιακά νυφικά κιμονό. Όμως, όπως είπαν συνεργάτες της Οσάκα στη Vogue, στόχος δεν ήταν να αναπαραστήσουν ένα κιμονό, αλλά να το επανερμηνεύσουν.

Το σύνολο είχε κεντημένους γερανούς και άνθη κερασιάς, έναν εντυπωσιακό φιόγκο, αλλά και βολάν. Ξεχωριστή πινελιά το kanzashi στο κεφάλι της Οσάκα, ένα παραδοσιακό στολίδι για μαλλιά.

{https://x.com/Wimbledon/status/2071617392837271975}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/WTA/status/2071610976806609379}

Ναόμι Οσάκα: Η μόδα ως μέσο αφήγησης ιστοριών

«Μου αρέσει να χρησιμοποιώ τη μόδα ως μέσο για την αφήγηση ιστοριών», είπε η τενίστρια στη βρετανική Vogue για τις περίτεχνες εισόδους της σε Γκραν Σλαμ, αφού στο Γουίμπλεντον συνέχισε την παράδοση που ξεκίνησε στο Αυστραλιανό Όπεν και το Ρολάν Γκαρός.

{https://x.com/WTA/status/2071611274178543863}

«Κάθε μία από αυτές είναι ευκαιρία να βάλω τους ανθρώπους στον δημιουργικό κόσμο μου. Είναι πολύ ωραίο επίσης το γεγονός ότι άνθρωποι ενδιαφέρονται για αυτό και με ενθουσιασμό περιμένουν τι θα ακολουθήσει», συμπλήρωσε η Οσάκα.

«Ποτέ δεν σκέφτηκα το λευκό ως χρώμα που περιορίζει», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Κυριακή. «Υπάρχουν τόσο διαφορετικά μοτίβα, υφάσματα, υφές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Οπότε ποτέ δεν το είδα σαν κάτι που με περιορίζει», συμπλήρωσε.

{https://www.instagram.com/p/DaLHafYFp5I/?hl=en&img_index=1}

{https://www.instagram.com/p/DaLGrpgTXfL/?hl=en}

Νίκη για την Οσάκα κόντρα στη Ζακεμό

Μπορεί το εντυπωσιακό σύνολό της να έκλεψε την παράσταση, αλλά όταν το έβγαλε η Ναόμι Οσάκα μπήκε σε αγωνιστικό κλίμα και έκανε τη… δουλειά της νικώντας την Έλσα Ζακεμό με 6-1, 7-5, στον πρώτο γύρο του Γουίμπλεντον.

{https://x.com/WTA/status/2071626543823307177}