Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έφτασε τις 105 νίκες στο Wimbledon, όσες μετρά και ο Φέντερερ.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δυσκολεύτηκε, αλλά εξασφάλισε την πρόκριση στον τέταρτο γύρο του Wimbledon, ισοφαρίζοντας στην πορεία ένα ρεκόρ του Ρότζερ Φέντερερ. Λίγη ώρα μετά, πρότεινε «μονομαχία» του με τον Ελβετό θρύλο του τένις.

Ο Αρτούρ Ριντερκνές δυσκόλεψε τον 39χρονο Σέρβο, αλλά τελικά ο Τζόκοβιτς βρήκε τον τρόπο να επικρατήσει με 7-5, 6-4, 1-6, 7-6(4), σε ένα ματς που κράτησε τρεις ώρες.

Με «βουτιά» ο νικητήριος πόντος

Η μάχη για την πρόκριση στον τέταρτο γύρο του Wimbledon ολοκληρώθηκε με θεαματικό τρόπο, καθώς ο Τζόκοβιτς πήρε τον τελευταίο πόντο κάνοντας βουτιά, ενώ πεσμένος στο γρασίδι ήταν και ο Γάλλος αντίπαλός του.

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Στο τέλος ήταν «λίγο τύχη, λίγο ικανότητα», δήλωσε ο 39χρονος. «Ήμουν σχεδόν αλάνθαστος στο tie break, έκανα ό,τι μπορούσα. Έκανα εξαιρετικά καλό σερβίς, μόνο στο tie break», συμπλήρωσε, αλλά τόνισε πως ο αντίπαλός του αξίζει χειροκρότημα, γιατί ήταν ένα «πραγματικά κουραστικό ματς». Επόμενος αντίπαλος του Νόβακ Τζόκοβιτς θα είναι ο Ρόμαν Σαφιούλιν.

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105 νίκες ο Τζόκοβιτς, όσες και ο Φέντερερ

Με τη σημερινή νίκη του, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έφτασε τις συνολικά 105 στο Wimbledon, όσες έχει και ο Ρότζερ Φέντερερ που κατέχει το ρεκόρ με τις περισσότερες στο μονό του εν λόγω Γκραν Σλαμ.

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«Είναι τεράστια τιμή και προνόμιο το να μπορώ να γράφω ιστορία σε αυτό το άθλημα», δήλωσε ο κάτοχος 24 Γκραν Σλαμ. «Ιδιαίτερα εδώ, το τουρνουά που ήταν όνειρό μου από παιδί. Δεν σκέφτομαι αν θα είναι 105 ή 106, αλλά μόνο προσπαθώ να κερδίσω το ματς κάθε ημέρα», πρόσθεσε ο Σέρβος που έχει κατακτήσει επτά φορές το Wimbledon.

Ο Τζόκοβιτς θέλει… κόντρα με τον Φέντερερ

Μετά το ματς, ο Τζόκοβιτς πρότεινε μια μονομαχία του με τον Φέντερερ- ο οποίος έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση- για να λύσουν τις… διαφορές του σχετικά με το ποιος έχει το ρεκόρ στο Wimbledon.

«Σήμερα ήμουν αρκετά αγχωμένος, υπήρχε περισσότερη ένταση από ό,τι συνήθως. Ήξερα ότι θα ήταν ένα δύσκολο ματς για εμένα, χαίρομαι που το ξεπέρασα. Προτείνω αναμέτρηση ανάμεσα σε εμένα και τον Ρότζερ για την 106η νίκη», είπε.

Σημειώνεται, πως η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα είναι μπροστά και από τους δυο τους. Έχει το απόλυτο ρεκόρ, με 120 νίκες στο Wimbledon.

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