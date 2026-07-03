Η πρόωρη έξοδος από το Μουντιάλ 2026 έφερε αποχώρηση του Νάγκελσμαν.

Την επόμενη ημέρα, μετά τον πρόωρο αποκλεισμό από το Μουντιάλ 2026, ετοιμάζουν στην εθνική Γερμανίας, αφού αποχωρεί ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν και ξεκινούν οι συζητήσεις με τον Γιούργκεν Κλοπ.

Ο αποκλεισμός της Γερμανίας από την Παραγουάη- στα πέναλτι στους «32»- ολοκλήρωσε την τρίτη διαδοχική απογοητευτική εμφάνιση σε Μουντιάλ. Το 2018 και το 2022 οι Γερμανοί αποκλείστηκαν στη φάση των ομίλων, ενώ η τελευταία φορά που αναδείχθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές ήταν το 2014.

Μετά την επιστροφή από το Μουντιάλ 2026, αποφασίστηκε το «διαζύγιο»

Μετά την ήττα από την Παραγουάη, ο Νάγκελσμαν δήλωσε ότι ήταν έτοιμος να μείνει στον πάγκο της εθνικής, καθώς το συμβόλαιό του έληγε στο 2028. Τώρα, εξέφρασε την άποψη πως ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ 2026 απαιτεί μια νέα αρχή. Μετά την επιστροφή της ομάδας στη Γερμανία, σε τρίωρη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η DFB αποφάσισε ότι θα χωρίσουν οι δρόμοι της με τον Νάγκελσμαν.

«Ύψιστη προτεραιότητά μου ήταν πάντα η επιτυχία της ομάδας. Μετά την πικρή απογοήτευση, δικαιούνται την ευκαιρία για μια νέα αρχή», ανέφερε ο Νάγκελσμαν σε ανακοίνωση που εξέδωσε η γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (DFB).

Ο 38χρονος προπονητής, που ανέλαβε την εθνική το 2023, ευχαρίστησε τους φιλάθλους. «Μας στηρίξατε, μας εμπιστευτήκατε, μας δώσατε ενέργεια, ακόμα και σε δύσκολες στιγμές. Με πονά πραγματικά ότι σας απογοητεύσαμε και δεν μπορέσαμε να σας δώσουμε περισσότερες αξέχαστες νύχτες ποδοσφαίρου σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε.

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Ο πρόεδρος της DFB, Μπερντ Νόιεντορφ, ευχαρίστησε εκ μέρους της ομοσπονδίας τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, για τη δουλειά του στην εθνική ομάδα, εξαίροντας «το υψηλό επίπεδο αφοσίωσης, τη φιλοδοξία» του προπονητή, τονίζοντας πως είναι «εξαιρετικά υπεύθυνος και ειλικρινής άνθρωπος, που όλοι εκτιμούμε».

Ξεκινούν οι συζητήσεις με τον Κλοπ

Παράλληλα, η DFB ανακοίνωσε ότι ξεκινά συζητήσεις με τον Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος εδώ και καιρό θεωρείται ως ο ιδανικός διάδοχος του Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

«Σε ό,τι αφορά στον διορισμό του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού, η ηγεσία της DFB τώρα θα επιδιώξει συνομιλίες με τον Γιούργκεν Κλοπ. Ήδη έχει δείξει τη γενική προθυμία του να αναλάβει τον ρόλο», ανέφερε η DFB.

Ο 59χρονος, που έχει ρόλο σχολιαστή για τη γερμανική τηλεόραση στο Μουντιάλ 2026, πριν από μερικά 24ωρα έδειξε ότι είναι ανοιχτός σε μια τέτοια πρόταση. Είναι δημοφιλής ανάμεσα στους Γερμανούς φιλάθλους, ωστόσο προκάλεσε συζητήσεις τις πρώτες ημέρες της διοργάνωσης, όταν με δήλωσή του φάνηκε να αμφισβητεί το μέλλον του Νάγκελσμαν στον πάγκο της εθνικής ομάδας. Δήλωση για την οποία είπε μετά ότι τον έκανε να συνειδητοποιήσει πως είναι «ηλίθιος».

Ο Γιούργκεν Κλοπ είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους Γερμανούς προπονητές, έχοντας κερδίσει πρωταθλήματα και κύπελλα εντός των συνόρων με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, ενώ τα χρόνια που ήταν στο «τιμόνι» της Λίβερπουλ (2015-2024) κατέκτησε κάθε τίτλο, ανάμεσά τους το Champions League και την Premier League.

Πηγή: Reuters