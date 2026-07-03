Ο κλάδος της αναψυχής και της φιλοξενίας έχασε 61.000 θέσεις εργασίας τον Ιούνιο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν το Μουντιάλ 2026 και πολλοί είδαν σημάδια άνθησης του τουρισμού στις πόλεις όπου διεξάγονται οι αγώνες. Ένα από αυτά ήταν οι Σκωτζέζοι φίλαθλοι που ήπιαν όση μπίρα διέθεταν τα μπαρ της Βοστώνης. Ωστόσο, τα στοιχεία του Ιουνίου για την απασχόληση στις ΗΠΑ δεν δείχνουν αύξηση των προσλήψεων λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο κλάδος της αναψυχής και της φιλοξενίας έχασε 61.000 θέσεις εργασίας τον Ιούνιο. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις εστίασης και τα ξενοδοχεία, δηλαδή οι δραστηριότητες που επηρεάζονται περισσότερο από τις τάσεις του τουρισμού.

Η έκθεση αναθεώρησε επίσης σημαντικά προς τα κάτω τα στοιχεία του Μαΐου, τα οποία αρχικά εμφάνιζαν μεγάλη αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο. Αντί για 70.000 νέες θέσεις εργασίας, η τελική εκτίμηση είναι 40.000.

Κατά μέσο όρο, ο κλάδος της αναψυχής και της φιλοξενίας έχασε 9.000 θέσεις εργασίας τον μήνα το τελευταίο τρίμηνο. Αντίθετα, στους προηγούμενους δώδεκα μήνες δημιουργούσε κατά μέσο όρο 13.000 νέες θέσεις εργασίας κάθε μήνα.

«Πολλοί προέβλεπαν ότι θα απαιτούνταν επιπλέον προσλήψεις για να εξυπηρετηθεί η εισροή ταξιδιωτών από το εξωτερικό αλλά και από τις ΗΠΑ προς τις πόλεις που φιλοξενούν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου», έγραψε σε σημείωμά του ο Τζιμ Μπέιρντ της Plante Moran Financial Advisors.

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«Αυτό είτε δεν συνέβη ποτέ είτε αντισταθμίστηκε πλήρως από απώλειες θέσεων εργασίας σε άλλους τομείς», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Axios