Η Ισπανία έδειξε σήμερα γιατί θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί του Μουντιάλ 2026.

Η Ισπανία είχε εύκολο βράδυ απέναντι στην Αυστρία για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 και με σκορ 3-0 πέρασε στην επόμενη φάση των νοκ-αουτ.

Η «Ρόχα» ήταν από την αρχή απειλητική, πατώντας συνεχώς στην περιοχή του Σλάγκερ. Στο 29' η Ισπανία άνοιξε το σκορ με τον Κουκουρέγια, όμως το γκολ ακυρώθηκε καθώς είχε προηγηθεί φάουλ του Κουμπαρσί στη μικρή περιοχή του τερματοφύλακα.

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Το 1-0 έγραψε στο 36΄ ο Ογιαρθάμπαλ. Ο Κουκουρέγια με πολύ ωραία παράλληλη βρήκε τον συμπατριώτη του και ο τελευταίος από το ύψος του πέναλτι έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία της αυστριακής εστίας.

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Στο 45+1΄ η εκπληκτική εκτέλεση φάουλ του Μπαένα βρήκε το δοκάρι, με τον Γιαμάλ να μην μπορεί να νικήσει τον Σλάγκερ.

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Το ημίχρονο έκλεισε με την Ισπανία να έχει 6 τελικές, με τους Αυστριακούς να «αγνοούνται».

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Στο 66΄ η Ισπανία διπλασίασε τα τέρματά της. Οι παίκτες του ντε Λα Φουέντε συνεργάστηκαν άψογα, ο Μπαένα σέντραρε στην καρδιά της άμυνας των Αυστριακών και ο Πέδρο Πόρο έκανε το 2-0 με κεφαλιά.

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Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε στο 89΄ πάλι ο Ογιαρθάμπαλ. Ο Κουκουρέγια έδωσε την ασίστ από τα αριστερά και ο φορ της Σοσιεδάδ πλάσαρε ανενόχλητος.

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Για τους «16», η Ισπανία θα αντιμετωπίσει στις 6 Ιουλίου τον νικητή του ζευγαριού Πορτογαλία-Κροατία.