Επικοινωνία με τον Κύπριο ομόλογό του είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα (14/08) ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κόμπος, στο πλαίσιο της στενής και διαρκούς συνεργασίας Αθήνας και Λευκωσίας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και ζητήματα που αφορούν τα τριμερή σχήματα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα συμβολική ημέρα για την Κύπρο, καθώς συμπληρώνονται σήμερα 52 χρόνια από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής στο νησί.

{https://x.com/GreeceMFA/status/2088237527807279419}

Με αφορμή την επέτειο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε την αταλάντευτη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για την επανένωση της Κύπρου.

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Όπως επισημάνθηκε, πάγια θέση της Αθήνας παραμένει η επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού Ζητήματος, στη βάση των σχετικών αποφάσεων και του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών.

Η ελληνική πλευρά υπογραμμίζει παράλληλα τη σημασία της στενής συνεργασίας με την Κυπριακή Δημοκρατία, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένουν στο επίκεντρο.

Στο επίκεντρο η Ανατολική Μεσόγειος

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας εξετάστηκαν επίσης οι περιφερειακές εξελίξεις και η πορεία των τριμερών σχημάτων συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ελλάδα και Κύπρος διατηρούν στενό συντονισμό σε περιφερειακό επίπεδο, με την Αθήνα να επαναβεβαιώνει τη σημασία της συνεργασίας με τη Λευκωσία για την ενίσχυση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή.

Η σημερινή επικοινωνία Γεραπετρίτη – Κόμπου επιβεβαιώνει τη διαρκή πολιτική και διπλωματική συνεννόηση μεταξύ των δύο χωρών, με το Κυπριακό και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο να παραμένουν ψηλά στην ατζέντα.