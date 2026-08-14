Αυλαία για τη νέα σεζόν του ισπανικού πρωταθλήματος, το Σάββατο 15/8.

Τη συναρπαστική πορεία των κορυφαίων ομάδων της LALIGA EA SPORTS, όπως η πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Ατλέτικο Μαδρίτης, θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν για τα επόμενα τρία χρόνια οι συνδρομητές των πακέτων COSMOTE TV Full και COSMOTE TV Sports. Η νέα σεζόν του ισπανικού πρωταθλήματος ανοίγει αυλαία, το Σάββατο 15/8, στα κανάλια COSMOTE SPORT, με το πρόγραμμα της 1ης και της 2ης αγωνιστικής να περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις και πλούσια ποδοσφαιρική δράση.

Σε 38 αγωνιστικές και 380 αγώνες κάθε σεζόν, οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν όλες τις ομάδες της LALIGA EA SPORTS και όλες τις σημαντικές εξελίξεις του ισπανικού ποδοσφαίρου, από τη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου και την ευρωπαϊκή έξοδο έως τη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία. Η Μπαρτσελόνα μπαίνει στη νέα σεζόν με μία από τις νεότερες και πιο συναρπαστικές ομάδες, ενώ το ανανεωμένο ρόστερ της Ατλέτικο Μαδρίτης προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε μια «μάχη» τριών ομάδων για τον τίτλο. Παράλληλα, η επιστροφή του Ζοζέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης ανοίγει ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο σε μια σεζόν της LALIGA γεμάτη κορυφαίους ποδοσφαιριστές και προπονητές, αλλά και σπουδαία ντέρμπι.

Η σεζόν 2026-27 αναμένεται να προσφέρει για ακόμη μία φορά έντονο ενδιαφέρον σε ολόκληρη τη βαθμολογία, από το εμβληματικό ELCLÁSICO, το ντέρμπι της Μαδρίτης και το «El Gran Derbi» της Σεβίλλης – με τη συμμετοχή του Έλληνα διεθνή και παίκτη της Σεβίλλης, Οδυσσέα Βλαχοδήμου – έως τη μάχη για την ευρωπαϊκή έξοδο και την παραμονή στην κατηγορία. Η 1η και η 2η αγωνιστική θα δώσουν στους συνδρομητές της COSMOTE TV μια πρώτη γεύση από τη νέα σεζόν που ακολουθεί.

Το πρόγραμμα της 1ης Αγωνιστικής

Η αγωνιστική δράση της σεζόν 2026-2027 ξεκινά με την αναμέτρηση Αλαβές-Χετάφε (Σάββατο 15/8, 20:30, COSMOTE SPORT 7HD). Την ίδια ημέρα, στις 22:30, η Σεβίλλη υποδέχεται τη Ράγιο Βαγεκάνο (COSMOTE SPORT 5HD), ενώ την Κυριακή 16/8 οι φίλοι του ισπανικού ποδοσφαίρου θα παρακολουθήσουν τα παιχνίδια Ρασίνγκ Σανταντέρ-Βιγιαρεάλ (18:00, COSMOTE SPORT 1HD) και Εσπανιόλ-Λεβάντε (20:00, COSMOTE SPORT 7HD). Τη Δευτέρα 17/8, η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια παίζει με την Έλτσε (22:00, COSMOTE SPORT 1HD), ενώ την Τέταρτη 19/8 η Ατλέτικο Μαδρίτης αντιμετωπίζει τη Μάλαγα (22:00, COSMOTE SPORT 7HD). ). Η 1η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τις εξ’ αναβολής αναμετρήσεις της Βαλένθια με τη Μπέτις (Τρίτη 25/8, 22:00, COSMOTE SPORT 7HD), της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ (Τετάρτη 26/8, 22:00, COSMOTE SPORT 7HD) της Θέλτα με την Οσασούνα (Πέμπτη 27/8, 21:30, COSMOTE SPORT 5HD), και της πρωταθλήτριας Μπαρτσελόνα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο (Πέμπτη 27/8, 22:00, COSMOTE SPORT 7HD).

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Οι αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής που ξεχωρίζουν

Από τις 20-24/8 διεξάγεται η 2η αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις, όπως το Εσπανιόλ-Ρεάλ Μαδρίτης (Σάββατο 22/8, 22:30, COSMOTE SPORT 7HD) και το Έλτσε-Μπαρτσελόνα (Κυριακή 23/8, 22:30, COSMOTE SPORT 7HD). Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν, επίσης, οι αγώνες Ατλέτικο Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ (Κυριακή 23/8, 18:00, COSMOTE SPORT 7HD), Βαλένθια-Θέλτα (Σάββατο 22/8, 20:30, COSMOTE SPORT 5HD) και Μπιλμπάο-Σεβίλλη (Σάββατο 22/8, 18:00, COSMOTE SPORT 7HD).