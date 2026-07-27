Στην Parnon Holdings του Γιάννη Σάκκαρη πέρασε η DBC Corporate Advisory, η Bright Academy, η Cosmote TV, οι ανατροπές στη συνδρομητική τηλεόραση και το ξενοδοχείο της Δήμητρας Κατσαφάδου στο Γύθειο

Στην Parnon Holdings η DBC Corporate Advisory

Στην Parnon Holdings, τη νεοσύστατη εταιρεία συμμετοχών του Γιάννη Σάκκαρη, πέρασε η DBC Corporate Advisory, λίγες εβδομάδες μετά την απόσχιση του τομέα υπηρεσιών επιδοτούμενων έργων και του τομέα χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών από τη Diadikasia Business Consulting. Η DBC Corporate Advisory, η οποία αντιστοιχούσε περίπου στο 7% του κύκλου εργασιών της Diadikasia Business Consulting, απέκτησε αυτόνομη εταιρική υπόσταση, με τη μεταβίβαση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συνδέονται με τους δύο αποσχισθέντες κλάδους.

Το τίμημα που κατέβαλε η Parnon Holdings στον Γιώργο Πουλόπουλο και στους συνεργάτες του για την εξαγορά της DBC Corporate Advisory εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε κοντά στα 2 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέρος της χρηματοδότησης της συναλλαγής προήλθε από δανεισμό της Optima Bank.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο Κωνσταντίνος Σάκκαρης φέρεται να απεμπλάκη από την ιδιότητα του εγγυητή στο δάνειο ύψους 25,4 εκατ. ευρώ που είχε χορηγήσει η Optima Bank για την εξαγορά της Diadikasia Business Consulting.

Με βάση τη λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού και την έκθεση αποτίμησης, το σύνολο του ενεργητικού της DBC Corporate Advisory αποτιμήθηκε σε 2,54 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις της ανήλθαν σε 2,19 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, η καθαρή θέση της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2025 διαμορφωνόταν στις 350.000 ευρώ.

Η Parnon Holdings συστάθηκε στις 17 Ιουλίου με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Το σύνολο των 25.000 ονομαστικών μετοχών ανήκει στον Γιάννη Σάκκαρη. Βασική δραστηριότητα της Parnon Holdings είναι οι υπηρεσίες εταιρειών συμμετοχών (holding), ενώ το καταστατικό της προβλέπει επίσης τη δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων στους τομείς των χρηματοδοτικών υπηρεσιών, των επενδύσεων σε χρηματοοικονομικά προϊόντα και της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Τη διοίκηση της εταιρείας ανέλαβε τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Σάκκαρη, αναπληρωτή πρόεδρο τον Χρυσόστομο Μέρεο, στέλεχος της Victory Media της οικογένειας Σάκκαρη, και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γιάννη Σάκκαρη.

Η Bright Academy

Η Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Bright Academy Μονοπρόσωπη ΑΕ, συμφερόντων του Γιώργου Πουλόπουλου, προχώρησε σε διεύρυνση του εταιρικού της σκοπού, αποκτώντας πλέον τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί και στον τομέα της εμπορίας και διάθεσης εκπαιδευτικού εξοπλισμού και υλικού. Πρόκειται για μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία, καθώς στο πλαίσιο των έργων που έχουν αναλάβει οι εταιρείες του Ομίλου, Bright και Digitech High Technology Solutions μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, η προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού πραγματοποιούνταν έως σήμερα μέσω τρίτων προμηθευτών. Η σημαντικότερη αλλαγή στο καταστατικό της εταιρείας αφορά στην επέκταση του αντικειμένου δραστηριότητάς της, με την προσθήκη της δυνατότητας εμπορίας, διανομής και πώλησης, τόσο χονδρικώς όσο και λιανικώς, εκπαιδευτικού υλικού, εποπτικών μέσων, βιβλίων, εκπαιδευτικού λογισμικού, ηλεκτρονικού και ψηφιακού εξοπλισμού, γραφικής ύλης, καθώς και κάθε είδους προϊόντων που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Με τη νέα αυτή δραστηριότητα, η Bright Academy αποκτά επιπλέον δυνατότητα να απευθύνεται αδιαμεσολάβητα σε ένα ευρύ φάσμα πελατών, μεταξύ των οποίων σχολικές μονάδες, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, δημόσιοι φορείς και υπηρεσίες, αλλά και ιδιώτες, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Η Cosmote TV

Αύξηση του κύκλου εργασιών, αλλά υποχώρηση της λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας κατέγραψε το 2025 η Cosmote TV Τηλεοπτικές Παραγωγές & Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη ΑΕ. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 8,23 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 7,82 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 5,2%. Ωστόσο, τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν στις 480 χιλ. ευρώ από 502 χιλ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) διαμορφώθηκαν στις 476 χιλ. ευρώ, έναντι 499 χιλ. ευρώ το 2024. Τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στις 498 χιλ. ευρώ από 595 χιλ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στις 383 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση περίπου 12% σε σχέση με τα 436 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Η επιβάρυνση της κερδοφορίας αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των λειτουργικών εξόδων. Οι δαπάνες για υπηρεσίες τρίτων ανήλθαν σε 5,93 εκατ. ευρώ από 5,47 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά λειτουργικά έξοδα πριν από αποσβέσεις αυξήθηκαν σε 7,75 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα χρηματοοικονομικά έσοδα μειώθηκαν σημαντικά, καθώς οι πιστωτικοί τόκοι περιορίστηκαν στις 32 χιλ. ευρώ από 105 χιλ. ευρώ το 2024. Τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν αισθητά, διαμορφούμενα στις 550 χιλ. ευρώ από 2,06 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα ίδια κεφάλαια υποχώρησαν σε 2,33 εκατ. ευρώ από 3,45 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι εμπορικές απαιτήσεις αυξήθηκαν σε 2,25 εκατ. ευρώ από 1,86 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές ανήλθαν στις 111 χιλ. ευρώ από 90 χιλ. ευρώ. Οι ταμειακές ροές δείχνουν ότι η εταιρεία εμφάνισε αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 42,7 χιλ. ευρώ, ενώ οι χρηματοδοτικές εκροές ξεπέρασαν το 1,5 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της διανομής μερίσματος στον μοναδικό μέτοχο, τον ΟΤΕ.

Διετία προκλήσεων

Η επόμενη διετία αναμένεται να αποτελέσει σημείο καμπής για την ελληνική αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης. Η είσοδος της Alter Ego Media και της Motor Oil στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που διαχειρίζεται το ANT1+, με ποσοστά 33,3% και 33,4% αντίστοιχα, (ο Antenna TV BV διατηρεί το υπόλοιπο 33,3%), δημιουργεί έναν τρίτο ισχυρό εγχώριο παίκτη απέναντι στην Cosmote TV και τη Nova. Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια αγορά που εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Η διείσδυση της συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα εκτιμάται κοντά στο 35% των νοικοκυριών, χωρίς να συνυπολογίζονται οι διεθνείς OTT πλατφόρμες, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος προσεγγίζει το 60%, γεγονός που αφήνει σημαντικά περιθώρια διεύρυνσης της συνδρομητικής βάσης.

Το νέο σχήμα έχει ανακοινώσει ότι στόχος του είναι η μετεξέλιξη του ANT1+ σε μια αναβαθμισμένη ελληνική streaming πλατφόρμα, με περισσότερες ελληνικές παραγωγές, νέο περιεχόμενο και ενισχυμένες τεχνολογικές δυνατότητες. Ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα θα είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσει στα αθλητικά δικαιώματα, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της συνδρομητικής τηλεόρασης και το σημαντικότερο εργαλείο προσέλκυσης και διατήρησης συνδρομητών. Υπό αυτές τις συνθήκες, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το 2027 και το 2028 θα αποτελέσουν μεταβατική περίοδο για την Cosmote TV και τη Nova, καθώς η δημιουργία ενός τρίτου ισχυρού ελληνικού παίκτη αναμένεται να εντείνει τον ανταγωνισμό τόσο για την απόκτηση premium περιεχομένου και αθλητικών δικαιωμάτων όσο και για την προσέλκυση νέων συνδρομητών.

Διανομή μερίσματος από την DIGEA

Παραμένουμε στα τηλεοπτικά, καθώς η DIGEA, ο πάροχος του δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής μετάδοσης για τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας στην Ελλάδα, προχωρά στη διανομή συνολικού μερίσματος ύψους 2,62 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους της. Ειδικότερα, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 994.420,18 ευρώ από τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2025, τα οποία μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1.046.758,08 ευρώ. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διανομή επιπλέον 1.628.103,82 ευρώ από κέρδη προηγούμενων χρήσεων (2022-2024), αξιοποιώντας μέρος των συσσωρευμένων κερδών εις νέο. Το συνολικό ποσό που θα λάβουν οι μέτοχοι ανέρχεται σε 2.622.524 ευρώ, αντιστοιχώντας σε μέρισμα 4,10 ευρώ ανά μετοχή. Σήμερα, στη μετοχική της σύνθεση συμμετέχουν οι Alpha TV, Star Channel, ANT1, ΜΑΚ TV και ΣΚΑΪ, με ποσοστό 19,08% έκαστος, ενώ η MEGA (Alter Ego Media) κατέχει το υπόλοιπο 12,94%. Με βάση τη σημερινή μετοχική σύνθεση της εταιρείας, ποσό περίπου 500.378 ευρώ θα λάβει ως μέρισμα καθένας από τους πέντε βασικούς μετόχους που κατέχουν ποσοστό 19,08%, ενώ η Alter Ego Media αναμένεται να εισπράξει περίπου 339.355 ευρώ.

Οι 4 HELLENiQ Upstream

Ζημιογόνα ήταν η πρώτη, σύντομη εταιρική χρήση (1 Αυγούστου – 31 Δεκεμβρίου 2025) για τις τέσσερις νέες θυγατρικές upstream της HELLENiQ Energy που συστάθηκαν για τις παραχωρήσεις υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Οι εταιρείες δεν εμφάνισαν έσοδα, καθώς οι συμβάσεις μίσθωσης με το Ελληνικό Δημόσιο τέθηκαν σε ισχύ το 2026, με αποτέλεσμα η πρώτη χρήση να περιλαμβάνει αποκλειστικά έξοδα ίδρυσης, διοικητικής λειτουργίας και υποστήριξης. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες HELLENiQ Upstream Νότια Κρήτης Ι, HELLENiQ Upstream Νότια Κρήτης ΙΙ, HELLENiQ Upstream Δυτικά Κρήτης και HELLENiQ Upstream Νότια της Πελοποννήσου κατέγραψαν περιορισμένες ζημίες πρώτης χρήσης, οι οποίες κυμάνθηκαν περίπου μεταξύ 90 χιλ. και 100 χιλ. ευρώ, ενώ το αρχικό μετοχικό τους κεφάλαιο διαμορφώθηκε από 350 χιλ. έως 400 χιλ. ευρώ, ανάλογα με την εταιρεία.

Οι οικονομικές καταστάσεις επιβεβαιώνουν ότι κατά το 2025 δεν πραγματοποιήθηκαν ερευνητικές εργασίες στις περιοχές παραχώρησης, καθώς οι συμβάσεις μίσθωσης κυρώθηκαν από τη Βουλή τον Μάρτιο του 2026. Από την έναρξη ισχύος τους, οι τέσσερις εταιρείες συμμετέχουν ως εταίροι στις κοινοπραξίες με τη Chevron, η οποία έχει τον ρόλο του διαχειριστή (operator) και κατέχει ποσοστό 70%, ενώ η HELLENiQ Energy συμμετέχει με 30% σε κάθε παραχώρηση. Η Chevron αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών και κατανέμει τις σχετικές δαπάνες στους εταίρους μέσω των προβλεπόμενων μηχανισμών χρηματοδότησης (cash calls).

Εντός του 2026 ξεκίνησε η πρώτη τριετής ερευνητική φάση, η οποία περιλαμβάνει την απόκτηση και επεξεργασία δισδιάστατων (2D) σεισμικών δεδομένων, καθώς και γεωλογικές, γεωφυσικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Για τον σκοπό αυτό, αποφασίστηκαν εντός του 2026 διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, ώστε οι εταιρείες να διαθέτουν την απαιτούμενη ρευστότητα για τη χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων.

Η Big Pi Ventures

Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε το 2025 η Big Pi Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Big Pi Ventures), το επενδυτικό σχήμα που συνδέεται με τους Μάρκο Βερέμη και Αρίστο Δοξιάδη, καθώς οι οικονομικές της επιδόσεις παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε όλα τα βασικά μεγέθη. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 2,88 εκατ. ευρώ, έναντι 1,27 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 126,2%. Ακόμη πιο έντονη ήταν η άνοδος της κερδοφορίας, καθώς τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,62 εκατ. ευρώ από 542,6 χιλ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους έφθασαν τα 1,26 εκατ. ευρώ, έναντι 418,3 χιλ. ευρώ το 2024. Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν σε 1,55 εκατ. ευρώ από 686 χιλ. ευρώ στο τέλος του 2024, ενώ το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε σε περίπου 2,08 εκατ. ευρώ, έναντι 938 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Παράλληλα, τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 693,7 χιλ. ευρώ, ενώ οι δουλευμένες απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε 419,7 χιλ. ευρώ.

Το ξενοδοχείο Αμφιτρύων και η La Vie en Rose

Η Δημήτριος Μαλακοδήμος – Αμφιτρύων ΑΕ, εταιρεία που συνδέεται με την ιδρύτρια της La Vie en Rose, Δήμητρα Κατσαφάδου (το γένος Μαλακοδήμου), και διαχειρίζεται το ξενοδοχείο Αμφιτρύων στο Γύθειο, εμφάνισε αύξηση κύκλου εργασιών το 2025, χωρίς ωστόσο να επιστρέψει σε κερδοφορία. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 32,7 χιλ. ευρώ, έναντι 23,1 χιλ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση περίπου 42%. Ωστόσο, η άνοδος των διοικητικών εξόδων περιόρισε τη λειτουργική επίδοση, με αποτέλεσμα οι ζημιές προ φόρων να διευρυνθούν στις 13,4 χιλ. ευρώ από 1,75 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα, οι καθαρές ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν επίσης στις 13,4 χιλ. ευρώ, έναντι 1,75 χιλ. ευρώ το 2024. Η καθαρή θέση της εταιρείας υποχώρησε στα 427,97 χιλ. ευρώ από 442,2 χιλ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, καθώς οι συσσωρευμένες ζημιές εις νέον αυξήθηκαν σε 94,7 χιλ. ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 541,6 χιλ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν σε 132,1 χιλ. ευρώ από 93,4 χιλ. ευρώ στο τέλος του 2024. Τέλος, οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 113,6 χιλ. ευρώ, εκ των οποίων τα τραπεζικά δάνεια ανέρχονται σε περίπου 104,7 χιλ. ευρώ.

H SWOT Hospitality

Οι ιδρυτές της SWOT Hospitality, της ελληνικής εταιρείας που έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους διαχειριστές πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων και στρατηγικό συνεργάτη διεθνών ξενοδοχειακών brands στην ελληνική αγορά, προχώρησαν σε μια κίνηση που αποτυπώνει τη νέα φάση της επιχειρηματικής τους πορείας. Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη και ο Στέλιος Κουτσιβίτης συνέστησαν τρεις νέες εταιρείες συμμετοχών. Πρόκειται για τις Constant Capital Group Μονοπρόσωπη ΑΕ, C4 Capital Holdings Μονοπρόσωπη ΑΕ και Impera Capital Group Μονοπρόσωπη ΑΕ. Τη μεγαλύτερη κεφαλαιακή βάση διαθέτει η Constant Capital Group, με μετοχικό κεφάλαιο 3,672 εκατ. ευρώ, το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου μέσω εισφοράς σε είδος από τον μοναδικό μέτοχο Γεώργιο Κωνσταντινίδη. Ο ίδιος αναλαμβάνει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ενώ στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν ο Χρήστος Κωνσταντινίδης και η Σοφία Κόκκινη. Η C4 Capital Holdings ιδρύθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 3,668 εκατ. ευρώ, επίσης καλυφθέν εξ ολοκλήρου με εισφορά σε είδος από τον μοναδικό μέτοχο Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου. Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν ακόμη ο Χρήστος Κωνσταντινίδης και η Φωτεινή Σακαρούδη. Με το ίδιο μετοχικό κεφάλαιο, ύψους 3,668 εκατ. ευρώ, συστάθηκε και η Impera Capital Group, με μοναδικό μέτοχο τον Στέλιο Κουτσίβιτη, ο οποίος αναλαμβάνει επίσης τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου. Στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν η Μαρία Στούρα και η Χρύσα Μαρία Κουτσίβιτη.