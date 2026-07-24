Η Motor Oil, η Cetracore–JetOil, το δημόσιο ΙΒ και οι εκδοτικοί όμιλοι, η EFA Ventures, το Ultra-Fast Broadband, η F.G. Holdings και η ΑΜΚ σε εταιρεία ακίνητων του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η Motor Oil

Νέα επένδυση ύψους 15,23 εκατ. ευρώ δρομολογεί η Motor Oil στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου της στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, με στόχο την ενίσχυση και αναβάθμιση της παραγωγικής της υποδομής. Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας εντάχθηκε στο καθεστώς «Μεγάλες Επενδύσεις» του αναπτυξιακού νόμου και προβλέπει την επέκταση της δυναμικότητας δύο μονάδων του διυλιστηρίου. Ειδικότερα, η επένδυση αφορά τις μονάδες 4950 – Sour Water Stripper (SWS) και 7300 – Amine Recovery Unit (ARU), οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού για την αναβάθμιση των παραγωγικών εγκαταστάσεων της Motor Oil.

Για την υλοποίηση του έργου εγκρίθηκε συνολική ενίσχυση ύψους 4,874 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί αποκλειστικά με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής για τη συμβατική επένδυση, με το τελικό ποσοστό της να διαμορφώνεται στο 32% του συνολικού επιλέξιμου κόστους.

Η Cetracore–JetOil

Νέα προσωρινή διοίκηση απέκτησε η Cetracore–JetOil, η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών που έχει αναστείλει τη λειτουργία της από τον περασμένο Δεκέμβριο, μετά την εμπλοκή του πραγματικού δικαιούχου της, Murtaza Ali Lakhani, στο καθεστώς ευρωπαϊκών κυρώσεων που συνδέεται με τη Ρωσία.

Η υπόθεση άρχισε τον Δεκέμβριο του 2025, όταν η εταιρεία ανακοίνωσε ότι παγώνει προσωρινά τη δραστηριότητά της, προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση 2025/2594 του Συμβουλίου της ΕΕ. Η εξέλιξη προκάλεσε αναταράξεις και στη διοίκησή της, ενώ η Cetracore–JetOil είχε ξεκαθαρίσει ότι, όσο διαρκούσε η αναστολή, δεν θα προχωρούσε σε νέες συμφωνίες ή επαναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων συμβάσεων. Παράλληλα, η εταιρεία υποστήριζε ότι η αναστολή είναι προσωρινή και ότι αναζητεί, σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους και τις αρμόδιες ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές, το πλαίσιο που θα μπορούσε να επιτρέψει την επαναλειτουργία της.

Τον Μάιο εκδόθηκε προσωρινή διαταγή για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης, η οποία όμως έπαψε να ισχύει μετά την παραίτηση του αιτούντος από τη σχετική διαδικασία. Ακολούθησε νέα αίτηση και, στις 14 Ιουλίου, το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης διόρισε τριμελή προσωρινή διοίκηση με την Inna Kochetova, τον Ιωάννη Κουρτέση και τον Kyrylo Feofanov. Στις 17 Ιουλίου το προσωρινό ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα, με την Inna Kochetova να αναλαμβάνει πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος, καθώς και τη γενική εκπροσώπηση της εταιρείας.

Να διευκρινιστεί πως η κ. Kochetova εργάζεται ως Corporate Legal Counsel στην Cetracore Energy GmbH στην Αυστρία από τον Απρίλιο του 2017, έχοντας συνεπώς πολυετή παρουσία στον όμιλο και εμπειρία σε νομικά και εταιρικά ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση η νέα διοίκηση θα έχει αποκλειστικά προσωρινό χαρακτήρα και αποστολή να χειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις και να προστατεύει τα συμφέροντα της εταιρείας έως την επόμενη κρίσιμη ημερομηνία, την 3η Σεπτεμβρίου 2026, όταν θα συζητηθεί η αίτηση για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης. Το αν η Cetracore–JetOil θα επιστρέψει τελικά σε πλήρη λειτουργία παραμένει άγνωστο…

Η Greek Freak Re Hellas

Σε νέα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 250.000 ευρώ προχώρησε η Greek Freak Re Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕ, εταιρεία συμφερόντων του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η οποία δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα της αγοράς, εκμετάλλευσης και διαχείρισης ακινήτων. Μετά τη νέα κεφαλαιακή ενίσχυση, το μετοχικό κεφάλαιο της Greek Freak Re Hellas ανέρχεται πλέον σε 1,5 εκατ. ευρώ, από 1,25 εκατ. ευρώ προηγουμένως.

Είχε προηγηθεί, τον Φεβρουάριο του 2025, ακόμη μία αύξηση κεφαλαίου κατά 250.000 ευρώ, ενώ κατά τη σύσταση της εταιρείας το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είχε οριστεί σε 1 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία, με έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου, έχει ως αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την αγοραπωλησία, εκμίσθωση, αξιοποίηση και διαχείριση ακινήτων, καθώς και την παροχή μεσιτικών και συναφών υπηρεσιών. Στο καταστατικό της δε, περιλαμβάνονται υπηρεσίες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας και επενδύσεων σε ακίνητα, μετοχές και χρεόγραφα.

Έργο 11 εκατ. ευρώ για την EFA Ventures

Στην υλοποίηση ενός εκτεταμένου έργου για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών αεροναυτιλίας στα ελληνικά αεροδρόμια προχωρά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με ανάδοχο την ένωση εταιρειών EFA Ventures – ENAV Αεροναυτικές Υπηρεσίες. Η σχετική σύμβαση, συνολικής αξίας 11,027 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων, αφορά στη σχεδίαση, αξιολόγηση, τον έλεγχο και την επικύρωση 191 διαδικασιών πλοήγησης βάσει επιδόσεων, γνωστών ως Performance Based Navigation (PBN), καθώς και τον έλεγχο και επανασχεδιασμό συμβατικών ενόργανων διαδικασιών σε αερολιμένες της ελληνικής επικράτειας.

Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει την επικαιροποίηση αεροναυτικών δεδομένων για την αποτύπωση φυσικών και τεχνητών εμποδίων. Η σύμβαση υπεγράφη μεταξύ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και της ένωσης εταιρειών, την οποία εκπροσωπεί ο διευθύνων σύμβουλος της EFA Ventures, Νικόλαος Καλογιάννης. Το συνολικό αντικείμενο του έργου χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες υπηρεσιών.

Η πρώτη, ύψους περίπου 5,41 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, αφορά στην αποτύπωση φυσικών και τεχνητών εμποδίων, ενώ η δεύτερη, αξίας περίπου 5,62 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, αφορά στη σχεδίαση, τον έλεγχο, την επικύρωση και τον επανασχεδιασμό διαδικασιών αεροναυτιλίας. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η αποτύπωση εμποδίων στις τερματικές περιοχές 29 αεροδρομίων, καθώς και εργασίες εντός της περίφραξης 24 αεροδρομίων. Η ολοκλήρωση των υπηρεσιών θα γίνει τμηματικά, ανά αεροδρόμιο, με συνολικό συμβατικό ορίζοντα έως 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το δημόσιο ΙΒ

Μια νέα αγορά για τους διεθνείς εκδοτικούς ομίλους δημιουργεί η εισαγωγή του International Baccalaureate στα δημόσια λύκεια, καθώς το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε τον κατάλογο των διδακτικών βιβλίων που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τμήματα IBDP τη διετία 2026-2028. Στους βασικούς δυνητικούς ωφελημένους συγκαταλέγονται η Cambridge University Press, η Oxford University Press, η Pearson και η Hodder Education, που έχουν εκτεταμένη παρουσία στον εγκεκριμένο κατάλογο, καλύπτοντας από Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία έως Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ιστορία.

Παρουσία έχουν και πιο εξειδικευμένοι εκδότες, όπως η Haese Mathematics. Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνον στα έντυπα βιβλία. Μεγάλο μέρος των τίτλων συνδυάζεται με e-books, online εκπαιδευτικό υλικό και πολυετείς άδειες ψηφιακής πρόσβασης, διευρύνοντας την αγορά προς ένα μοντέλο επαναλαμβανόμενων ψηφιακών υπηρεσιών. Το μόνο σίγουρο είναι πως όσο διευρύνεται το αποτύπωμα του IB στη δημόσια εκπαίδευση, οι διεθνείς όμιλοι που διαθέτουν ήδη πιστοποιημένο περιεχόμενο αποκτούν πρόσβαση σε μια αγορά η οποία μέχρι σήμερα στην Ελλάδα συνδεόταν κυρίως με την ιδιωτική εκπαίδευση. Στους δυνητικά κερδισμένους στην ελληνική αγορά συγκαταλέγονται και οι εταιρείες που εκπροσωπούν ή διανέμουν το εκπαιδευτικό υλικό των διεθνών εκδοτικών οίκων, με τη York Press, η οποία συνεργάζεται με την Pearson για την εξυπηρέτηση της ελληνικής αγοράς, να αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση εγχώριου παίκτη που μπορεί να επωφεληθεί από τη διεύρυνση του IB στα δημόσια σχολεία.

Το Ultra-Fast Broadband

Το δρόμο για να αξιοποιήσουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι τις νέες υποδομές του μεγάλου έργου Ultra-Fast Broadband ανοίγει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), εγκρίνοντας το πλαίσιο λειτουργίας της UltrafastOTE 2 για τις γεωγραφικές ζώνες 2, 4, 5 και 6. Με απλά λόγια η απόφαση της ΕΕΤΤ καθορίζει τους όρους με τους οποίους οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών θα μπορούν να χρησιμοποιούν το νέο δίκτυο για να προσφέρουν γρήγορες συνδέσεις στους πελάτες τους, χωρίς να χρειάζεται κάθε πάροχος να κατασκευάσει από την αρχή δικές του υποδομές στις περιοχές που καλύπτει το έργο.

Οι πάροχοι θα μπορούν να αγοράζουν υπηρεσίες χονδρικής, αποκτώντας πρόσβαση σε οπτικές ίνες και άλλες υποδομές του δικτύου. Το νέο πλαίσιο καλύπτει, μεταξύ άλλων, ζεύγη οπτικών ινών, κενούς σωλήνες, υπηρεσίες φιλοξενίας και διασύνδεσης, συνδέσεις Ethernet, καθώς και υπηρεσίες πρόσβασης μέσω FTTC και FTTH, δηλαδή οπτικής ίνας που μπορεί να φτάνει μέχρι το σπίτι ή την επιχείρηση του συνδρομητή. Η λογική είναι σχετικά απλή: η UltrafastOTE 2 αναπτύσσει και διαχειρίζεται την υποδομή και οι υπόλοιποι πάροχοι μπορούν να τη χρησιμοποιούν πληρώνοντας χονδρική, ώστε στη συνέχεια να προσφέρουν τις δικές τους υπηρεσίες στους καταναλωτές. Έτσι, μια επένδυση σε δίκτυα μπορεί να χρησιμοποιείται από περισσότερες εταιρείες και όχι αποκλειστικά από εκείνη που έχει αναλάβει την υποδομή.

Το οικονομικό ενδιαφέρον βρίσκεται πλέον στις τιμές που θα πληρώνουν οι πάροχοι για αυτή την πρόσβαση. Η προσφορά αναφοράς περιγράφει αναλυτικά τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες, ωστόσο για βασικές υπηρεσίες οπτικής υποδομής δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένο τιμοκατάλογο….

Η Ποτοποιία Πλωμαρίου – Ισίδωρος Αρβανίτης

Αύξηση κερδοφορίας και πωλήσεων κατέγραψε το 2025 η Ποτοποιία Πλωμαρίου – Ισίδωρος Αρβανίτης, σε μια χρονιά που σηματοδοτήθηκε και από την έναρξη λειτουργίας του νέου εργοστασίου παραγωγής τσίπουρου στο Δαμάσι Τυρνάβου. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 28,05 εκατ. ευρώ, από 26,74 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν στα 4,44 εκατ. ευρώ, έναντι 2,68 εκατ. ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η βελτίωση στην τελική γραμμή, με τα καθαρά κέρδη να υπερδιπλασιάζονται και να φθάνουν τα 3,89 εκατ. ευρώ, από 1,61 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Παράλληλα, η καθαρή θέση της Ποτοποιίας Πλωμαρίου ενισχύθηκε στα 11,54 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε στα 26,62 εκατ. ευρώ. Η επενδυτική δραστηριότητα αποτυπώνεται και στην ισχυρή αύξηση των ενσώματων παγίων, τα οποία ανήλθαν σε 12,29 εκατ. ευρώ.

Η VF Hellas

Τις πρακτικές που οδήγησαν στο πρόστιμο ύψους 954.485 ευρώ που επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη VF Hellas φωτίζει η αναλυτική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η VF Hellas είναι θυγατρική του διεθνούς ομίλου VF Corporation και δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά ως προμηθευτής προϊόντων με εμπορικά σήματα όπως Vans, Eastpak, Dickies, Napapijri και The North Face. Δεν διαθέτει δικά της φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα, αλλά προμηθεύει ένα ευρύ δίκτυο λιανοπωλητών και εμπορικών αντιπροσώπων, μέσω των οποίων τα προϊόντα φτάνουν στον τελικό καταναλωτή.

Η ουσία της υπόθεσης βρίσκεται στις συμβάσεις που είχε συνάψει η VF Hellas με τους συνεργάτες της. Σύμφωνα με την απόφαση, από τις 15 Απριλίου 2018 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 υπήρχαν συμβατικοί όροι που περιόριζαν τον τρόπο με τον οποίο οι λιανοπωλητές μπορούσαν να αξιοποιούν το διαδίκτυο για να προωθήσουν και να διαθέσουν τα συγκεκριμένα προϊόντα. Στην πράξη, οι συνεργάτες της εταιρείας δεν μπορούσαν, βάσει των επίμαχων όρων, να διαθέτουν τα προϊόντα μέσω συγκεκριμένων ηλεκτρονικών marketplaces, πλατφορμών δημοπρασιών και ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών. Περιορισμοί υπήρχαν και στη δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν τα εμπορικά σήματα της προμηθεύτριας σε διαφημίσεις μέσω Google Ads ή αντίστοιχων υπηρεσιών. Οι συμβάσεις συνάπτονταν ξεχωριστά για κάθε brand και αφορούσαν τόσο προϊόντα ένδυσης και υπόδησης όσο και σχολικές τσάντες και κασετίνες.

Η Επιτροπή έκρινε ότι οι συγκεκριμένοι συμβατικοί περιορισμοί συνιστούσαν απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη, καθώς παρεμπόδιζαν την αποτελεσματική χρήση του διαδικτύου και παραβίαζαν την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Η VF Hellas υποστήριξε ότι οι επίμαχοι συμβατικοί όροι δεν εφαρμόστηκαν στην πράξη στους διανομείς της και, όπως καταγράφεται στην απόφαση, από την έρευνα της αρμόδιας υπηρεσίας δεν προέκυψαν στοιχεία που να αντικρούουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Η εταιρεία επέλεξε στη συνέχεια να υπαχθεί στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών. Στο πλαίσιο αυτό παραδέχθηκε ανεπιφύλακτα τη συμμετοχή της στην παράβαση και την ευθύνη που απορρέει από αυτή, αποδέχθηκε τη μεθοδολογία υπολογισμού του προστίμου και παραιτήθηκε από συγκεκριμένα διαδικαστικά δικαιώματα. Η επιλογή της διαδικασίας διευθέτησης είχε άμεσο οικονομικό όφελος για τη VF Hellas. Με την ανεπιφύλακτη παραδοχή της παράβασης και της σχετικής ευθύνης, η εταιρεία εξασφάλισε τη μείωση κατά 15% που προβλέπει η διαδικασία διευθέτησης. Έτσι, το πρόστιμο, το οποίο πριν από τη συγκεκριμένη μείωση αντιστοιχούσε σε περίπου 1,12 εκατ. ευρώ, περιορίστηκε τελικά στις 954.485 ευρώ.

Η F.G. Holdings

Σε κερδοφόρα τροχιά πέρασε το 2025 η F.G. Holdings της οικογένειας Φειδάκη, ενισχύοντας παράλληλα σημαντικά την οικονομική της θέση, με αιχμή τις επενδύσεις σε ενέργεια και ακίνητα. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2023 μετά την απόσχιση του κλάδου ενέργειας και ακινήτων της FG Europe, εμφάνισε το 2025 κέρδη προ φόρων 590 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 435 χιλ. ευρώ το 2024. Το ενεργητικό της αυξήθηκε στα 7,076 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια υπερδιπλασιάστηκαν στα 3,969 εκατ. ευρώ. Άνοδο κατέγραψαν οι επενδύσεις σε ακίνητα, φθάνοντας τα 3,875 εκατ. ευρώ από 1,229 εκατ. ευρώ. Με βασικό μέτοχο τη Makmoral Trading Limited, που ελέγχει το 96,83%, η F.G. Holdings διατηρεί χαρτοφυλάκιο ενεργειακών assets και ακινήτων. Ξεχωρίζει το επενδυτικό σχέδιο για την αξιοποίηση αδειών ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 498,15 MW, το οποίο συνδέεται στις οικονομικές καταστάσεις με την υπόθεση υπεράκτιου αιολικού πάρκου στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Λήμνου.

Η More.com International

Σε νέα κεφαλαιακή ενίσχυση προχώρησε η More.com International Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη ΑΕ, αυξάνοντας κατά 2 εκατ. ευρώ το μετοχικό της κεφάλαιο, το οποίο διαμορφώνεται πλέον στα 6,025 εκατ. ευρώ. Πρόκειται, για την τρίτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέσα στο 2026. Είχαν προηγηθεί δύο ακόμη κινήσεις, ύψους 3 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο και 1 εκατ. ευρώ τον Μάιο. Υπενθυμίζεται πως η More.com International είχε συσταθεί με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο μόλις 25.000 ευρώ, το οποίο είχε καλυφθεί από τη μοναδική μέτοχό της, Werealize.com Investments Limited, εταιρεία συμφερόντων του Χάρη Καρώνη.