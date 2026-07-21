Στο νέο μετοχικό σχήμα εξακολουθεί να συμμετέχει η Ireon Technologies Limited, θυγατρική της Motor Oil.

Την από κοινού απόκτηση ποσοστού 30% του μετοχικού κεφαλαίου της Nova ICT από την Motor Oil ανακοίνωσαν η EOS Capital Partners, μέσω του επενδυτικού ταμείου EOS Hellenic Renaissance Fund II και το Latsco Family Office.

Με βάση αποτίμηση ύψους 121 εκατ. ευρώ για το 100% της Nova ICT, η αναλογική αξία του ποσοστού 30% διαμορφώνεται σε περίπου 36,3 εκατ. ευρώ. Το ακριβές τίμημα της συναλλαγής δεν έχει γνωστοποιηθεί.

Στο νέο μετοχικό σχήμα εξακολουθεί να συμμετέχει η Ireon Technologies Limited, θυγατρική της Motor Oil.

Δηλώσεις

Ο Νικόλας Χρυσανθόπουλος, Senior Partner της EOS Capital Partners, δήλωσε:«Η Nova ICT ξεχωρίζει για την ποιότητα της διοικητικής της ομάδας, την εξωστρέφειά της και το ιδιαίτερο επιχειρηματικό μοντέλο που έχει αναπτύξει. Η ικανότητά της να σχεδιάζει και να υλοποιεί σύνθετες τεχνολογικές λύσεις, αξιοποιώντας ένα ισχυρό δίκτυο διεθνών συνεργατών, της έχει επιτρέψει να δημιουργήσει μια ξεχωριστή θέση στην αγορά. Η εταιρεία έχει το σωστό DNA για να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ευρωπαϊκές αγορές και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που θα συνεργαστούμε με τη διοίκηση, τον Όμιλο Motor Oil και το Latsco Family Office για να την οδηγήσουμε στην επόμενη φάση της ανάπτυξής της.»

Ο Νικόλαος Βουτυχτής, Chief Investment Officer του Latsco Family Office, δήλωσε: «H συμμετοχή του Latsco Family Office στην νέα εποχή της Nova ICT υπογραμμίζει την στρατηγική μας για επενδύσεις σε τομείς της οικονομίας που μπορούν να συμβάλλουν καταλυτικά στον μετασχηματισμό και την πρόοδο της χώρας μας. Η σημερινή εξέλιξη είναι το φυσικό αποτέλεσμα μιας ήδη επιτυχημένης μετοχικής συνεργασίας την τελευταία διετία μεταξύ της NOVA ICT και του Latsco Family Office στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού αιχμής, για κρίσιμες υποδομές, βασισμένου στην τεχνητή νοημοσύνη. Η περαιτέρω ενδυνάμωση αυτής της στρατηγικής συνεργασίας με την συμμετοχή του Latsco Family Office στο μετοχικό κεφάλαιο της NOVA ICT είναι μια μεγάλη πρόκληση που μαζί με την ομάδα της EOS Capital Partners και την άξια διοικητική ομάδα της NOVA ICT θα επιχειρήσουμε να αξιοποιήσουμε στον υπέρτατο βαθμό».

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Ο Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, ο οποίος παραμένει ως Chief Executive Officer της NOVA ICT, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά, καλωσορίζουμε την EOS Capital Partners, το Latsco Family Office και την IREON TECHNOLOGIES LIMITED στη μετοχική μας βάση. Η νέα αυτή συνεργασία μάς δίνει τα εφόδια να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ πολύπλοκων αναγκών, τεχνολογικής εξέλιξης και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, προσφέροντας στους πελάτες μας μια πλατφόρμα βιώσιμης ανάπτυξης και ψηφιακής υπεροχής. Η συμμετοχή τόσο ισχυρών συμμάχων στη Nova ICT επισφραγίζει την εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές του εγχειρήματος και ενισχύει τη θεσμική μας θωράκιση, παρέχοντάς μας το απαραίτητο κεφαλαιακό και στρατηγικό βάθος για να συνεχίσουμε να ηγούμαστε στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Με αυτούς τους ισχυρούς εταίρους στο πλευρό μας, συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση την ανοδική μας πορεία, θέτοντας τον πήχη ακόμη ψηλότερα».