Η Διώρυγα Gas είναι ο φορέας κατασκευής και λειτουργίας του FSRU, το οποίο προγραμματίζεται να συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Στην υπογραφή πλαισίου βασικών όρων συναλλαγής για την απόκτηση από την AKTOR του 50% της Διώρυγα Gas προχώρησαν η AKTOR και η Motor Oil, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμμετοχή του κατασκευαστικού ομίλου στο έργο της πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU).

Η Διώρυγα Gas είναι ο φορέας κατασκευής και λειτουργίας του FSRU, το οποίο προγραμματίζεται να συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και θεωρείται έργο στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση των πηγών φυσικού αερίου στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια των σχετικών ανακοινώσεων των δύο ομίλων στις 29 Ιουνίου 2026 για τις συζητήσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη σχετικά με τις επενδυτικές τους επιλογές στον τομέα του φυσικού αερίου.

Όπως επισημαίνεται στις ανακοινώσεις, η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της οριστικοποίησης και υπογραφής των οριστικών συμβατικών κειμένων, καθώς και της λήψης των απαραίτητων εταιρικών, κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων.

Για την AKTOR, η επένδυση εντάσσεται στο επιχειρηματικό της σχέδιο για την ενίσχυση της παρουσίας της στις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και τη συμμετοχή της σε έργα που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

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Από την πλευρά της Motor Oil, η είσοδος της AKTOR στη μετοχική σύνθεση της Διώρυγα Gas εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας στον τομέα των ενεργειακών υποδομών και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοδοτικής, επιχειρησιακής και εμπορικής βάσης του έργου του FSRU.

Οι δύο εταιρείες αναφέρουν ότι θα ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με την προτεινόμενη συναλλαγή, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.