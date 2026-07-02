Στρατηγική συνεργασία που ανεβάζει τον πήχη στα λιπαντικά υψηλών προδιαγραφών και φέρνει την καινοτομία πιο κοντά στον επαγγελματία.

Η Cyclon, μέλος του ομίλου Motor Oil, ενός από τους σημαντικότερους ενεργειακούς ομίλους στην Ευρωπαϊκή αγορά με ιστορία άνω των 50 ετών, ενώνει δυνάμεις με την Ιαπωνική, μια εταιρεία με παρουσία 53 ετών στην ελληνική αγορά του Automotive Aftermarket και μέλος του διεθνούς δικτύου εταιρειών Aftermarket του TEMOT International Group.

Με μια συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα, οι δύο εταιρείες δημιουργούν μια ισχυρή εμπορική πλατφόρμα που προσφέρει άμεση πρόσβαση σε προηγμένα λιπαντικά υψηλών προδιαγραφών, σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των σύγχρονων κινητήρων.

Σε ένα περιβάλλον όπου η ταχύτητα, η διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας, η συνεργασία αυτή έρχεται να δώσει στους επαγγελματίες του κλάδου ένα ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, τα λιπαντικά Cyclon είναι πλέον διαθέσιμα μέσα από το πανελλαδικό δίκτυο εξυπηρέτησης 28 σημείων της Ιαπωνική, εξασφαλίζοντας άμεση κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης σε κάθε σημείο της χώρας.

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Παράλληλα, η στρατηγική ενίσχυση του δικτύου φέρνει πιο κοντά την τεχνολογία αιχμής στον επαγγελματία, ενδυναμώνοντας την καθημερινή λειτουργία των συνεργείων και δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης.

Σχολιάζοντας τη νέα συνεργασία, ο κ. Παναγιώτης Δημητριάδης, Γενικός Διευθυντής της LPC, δήλωσε: «Η συνεργασία αυτή δεν είναι απλώς μια εμπορική συμφωνία. Είναι μια στρατηγική κίνηση που δημιουργεί νέα δεδομένα για το Automotive Aftermarket. Συνδυάζουμε την τεχνολογία και την ποιότητα των λιπαντικών Cyclon με τη δύναμη και την αξιοπιστία του δικτύου της Ιαπωνική, με στόχο να προσφέρουμε λύσεις που κάνουν τη διαφορά για τον επαγγελματία».

Από την πλευρά της Ιαπωνική, ο κ. Νίκος Μαγόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε: «Η συνεργασία με την Cyclon, ενισχύει ακόμα περισσότερο την προσφορά μας προς τους επαγγελματίες του κλάδου. Προσθέτουμε στο χαρτοφυλάκιό μας προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, από μια αξιόπιστη και καταξιωμένη ελληνική εταιρεία λιπαντικών. Μέσα από το πανελλαδικό δίκτυο των 28 σημείων εξυπηρέτησής μας, διασφαλίζουμε ότι κάθε συνεργείο και επαγγελματίας μηχανικός θα έχει άμεση πρόσβαση στα λιπαντικά Cyclon, με την ίδια συνέπεια και ποιότητα εξυπηρέτησης που μας διακρίνει για περισσότερα από 50 χρόνια».

Η συνεργασία Cyclon και Ιαπωνική έρχεται να επιβεβαιώσει τη δέσμευση των δύο εταιρειών για συνεχή εξέλιξη, επένδυση στην καινοτομία και ουσιαστική υποστήριξη του επαγγελματία.

Με κοινό όραμα και ισχυρά θεμέλια, δημιουργούν μαζί ένα νέο σημείο αναφοράς στην ελληνική αγορά.