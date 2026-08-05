Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των δύο ομίλων, η συμφωνηθείσα αξία επιχείρησης (Enterprise Value) των Ηλέκτωρ και Thalis ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ σε βάση 100%

Δεσμευτική συμφωνία αγοραπωλησίας μετοχών υπέγραψαν η AKTOR και η Motor Oil για την απόκτηση από την πρώτη του 75% της MANETIAL LIMITED, μητρικής εταιρείας των Ηλέκτωρ και Thalis. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η AKTOR θα αποκτήσει έμμεσα το 75% των δύο εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαχείρισης αποβλήτων και των περιβαλλοντικών υποδομών.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των δύο ομίλων, η συμφωνηθείσα αξία επιχείρησης (Enterprise Value) των Ηλέκτωρ και Thalis ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ σε βάση 100%. Το τελικό τίμημα θα προσδιοριστεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, αφού ληφθούν υπόψη ο καθαρός δανεισμός, τα χρηματικά διαθέσιμα και οι προβλεπόμενες συμβατικές προσαρμογές.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις για αντίστοιχες συμφωνίες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι δύο πλευρές εκτιμούν ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2027.

Σύμφωνα με την AKTOR, η εξαγορά εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου για την ενίσχυση της παρουσίας του στους τομείς της κυκλικής οικονομίας, της διαχείρισης αποβλήτων και του κύκλου του νερού. Η εταιρεία αναφέρει ότι η συναλλαγή διευρύνει το χαρτοφυλάκιο περιβαλλοντικών έργων του ομίλου και ενισχύει τη συμμετοχή του σε έργα ΣΔΙΤ και άλλες υποδομές διαχείρισης αποβλήτων.

Η Ηλέκτωρ δραστηριοποιείται στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων, σε έργα παραχώρησης και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς και στην παραγωγή ενέργειας από αξιοποίηση αποβλήτων. Σήμερα λειτουργεί επτά εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων σε Ελλάδα και Κύπρο, δύο εγκαταστάσεις διαχείρισης επικίνδυνων κλινικών αποβλήτων και τέσσερις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο που παράγεται σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των 33 MW.

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Παράλληλα, η εταιρεία συμμετέχει στην κατασκευή μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων στο Αγρίνιο, στο έργο διαχείρισης απορριμμάτων της Άνδρου, σε περιβαλλοντικά έργα στην Κρήτη και στη Γερμανία, καθώς και στην κατασκευή της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης στον ΑΗΣ Καρδιάς. Επιπλέον, υλοποιεί το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας.

Η Thalis δραστηριοποιείται στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών. Παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, διαχείρισης υδάτινων πόρων και αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών, ενώ αναπτύσσει επίσης έργα ψηφιοποίησης περιβαλλοντικών υποδομών και εφαρμογών «έξυπνων πόλεων». Η εταιρεία έχει παρουσία στην Κρήτη και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου υλοποιεί, μεταξύ άλλων, έργα επεξεργασίας λυμάτων.

Με βάση τα οικονομικά στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν, το συνολικό EBITDA των δύο εταιρειών διαμορφώθηκε σε 40,8 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ για το 2026 εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 41 εκατ. ευρώ.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, ανέφερε ότι η συμφωνία σηματοδοτεί την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με τη Motor Oil στους τομείς της κυκλικής οικονομίας και της διαχείρισης υδάτινων πόρων, προσθέτοντας ότι η εξαγορά εντάσσεται στον σχεδιασμό του ομίλου για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του και την αύξηση των επαναλαμβανόμενων εσόδων.

Η Motor Oil, από την πλευρά της, επιβεβαίωσε την υπογραφή της δεσμευτικής συμφωνίας και σημείωσε ότι θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με τη συναλλαγή, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.