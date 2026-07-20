Το τίμημα για την απόκτηση του ποσοστού ανέρχεται σε 60,5 εκατ. ευρώ, με την καθαρή μετοχική αξία του 100% της Nova ICT, βάσει της συναλλαγής, να διαμορφώνεται στα 121 εκατ. ευρώ.

Στην απόκτηση του 50% της Nova Information and Communication Technologies (Nova ICT) από τη Nova προχωρά η Motor Oil, μέσω της έμμεσης θυγατρικής της IREON Technologies Limited, έναντι τιμήματος 60,5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται η μεταβίβαση μέρους της συμμετοχής σε στρατηγικούς επενδυτές εντός της τρέχουσας χρήσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Motor Oil, η IREON Technologies υπέγραψε συμφωνία με τη Nova Telecommunications and Media για την εξαγορά του συνόλου της συμμετοχής της τελευταίας στη Nova ICT, η οποία αντιστοιχεί στο 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Το τίμημα για την απόκτηση του ποσοστού ανέρχεται σε 60,5 εκατ. ευρώ, με την καθαρή μετοχική αξία του 100% της Nova ICT, βάσει της συναλλαγής, να διαμορφώνεται στα 121 εκατ. ευρώ.

Η IREON Technologies σχεδιάζει να μεταβιβάσει εντός της τρέχουσας χρήσης μέρος της συμμετοχής που αποκτά σε στρατηγικούς επενδυτές. Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών μεταβιβάσεων, το ποσοστό που θα διατηρεί στη Nova ICT αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 10% και 20%.

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Το υπόλοιπο 50% της Nova ICT ανήκει στην Pinston Holdings Limited, εταιρεία συμμετοχών με έδρα τη Λευκωσία. Η Nova ICT ιδρύθηκε το 2023 ως κοινοπραξία, με τη Nova Telecommunications & Media και την Pinston Holdings να κατέχουν από 50% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Η Motor Oil ανέφερε ότι θα ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα για τις εξελίξεις σχετικά με τη συναλλαγή και τη συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών, μέσω σχετικών ανακοινώσεων ή των ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών εκθέσεών της.

Από την πλευρά της, η Nova ανακοίνωσε ότι η πώληση της συμμετοχής της στη Nova ICT εντάσσεται στον σχεδιασμό της για εστίαση στις υπηρεσίες προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, στις σταθερές ροές εσόδων και στις επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς, συμπεριλαμβανομένου του 5G.

Η Nova είναι μέλος της United Group, η οποία ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της BC Partners. Σύμφωνα με την εταιρεία, η Nova ICT δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά ψηφιακών λύσεων και αναλαμβάνει έργα σε τομείς όπως η υγεία, η πολιτική προστασία, η άμυνα, οι υποδομές, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι έξυπνες πόλεις και ο ιδιωτικός τομέας, καθώς και ευρωπαϊκά έργα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποίησε η Nova, η καθαρή μετοχική αξία της Nova ICT στο πλαίσιο της συναλλαγής ανέρχεται σε 121 εκατ. ευρώ, ενώ κατά την ίδρυση της εταιρείας το 2023 το αρχικό μετοχικό της κεφάλαιο ανερχόταν σε 1 εκατ. ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Nova αναφέρει ότι θα συνεχίσει την εμπορική συνεργασία της με τη Nova ICT. Σύμφωνα με την ίδια, οι δύο εταιρείες θα εξακολουθήσουν να συνεργάζονται σε έργα και πρωτοβουλίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η IREON Technologies θα αποκτήσει αρχικά το 50% της Nova ICT, ενώ σε επόμενο στάδιο προβλέπεται η μεταβίβαση μέρους του ποσοστού σε στρατηγικούς επενδυτές. Η τελική μετοχική σύνθεση θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση των σχετικών συναλλαγών.