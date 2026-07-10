Το FSRU των Αγίων Θεοδώρων και η σύμπραξη Motor Oil - Aktor, η συνάντηση Πιερρακάκη - Clegg, το repositioning του Υπερταμείου, η Μαρίνα Ναυπλίου, η Wolt, ο Αλέξης Πατέλης και η νέα PATELIS MACRO

Η Aktor, η Motor Oil και η Διώρυγα Gas

Σε μια εξέλιξη που είχε προαναγγελθεί από τη στήλη, η Aktor υπέγραψε με τη Motor Oil πλαίσιο βασικών όρων (term sheet) για την απόκτηση του 50% της Διώρυγα Gas, της εταιρείας που ιδρύθηκε το 2016 με στόχο την ανάπτυξη της πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) στους Αγίους Θεοδώρους. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την προϋπόθεση της υπογραφής των οριστικών συμβατικών κειμένων και της λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων.

Η Διώρυγα Gas, 100% θυγατρική της Motor Oil μέχρι σήμερα, αποτελεί τον φορέα ανάπτυξης και μελλοντικής λειτουργίας του FSRU, το οποίο προβλέπεται να συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Από το 2018 διαθέτει άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου με ισχύ έως το 2068, ενώ η πλωτή μονάδα σχεδιάζεται να διαθέτει αποθηκευτική δυναμικότητα έως 210.000 κυβικών μέτρων LNG.

Η είσοδος της Aktor εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει το σημείο καμπής για την ενεργοποίηση της επένδυσης, η οποία τα τελευταία χρόνια παρέμενε σε εκκρεμότητα, αναμένοντας τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης (FID). Η αύξηση του κόστους κατασκευής, σε συνδυασμό με τη σταδιακή υποχώρηση της ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής στήριξης προς νέες υποδομές φυσικού αερίου, επιβράδυναν την ωρίμανση του έργου. Η συνολική επένδυση εκτιμάται ότι προσεγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ, καθώς πέραν της ίδιας της πλωτής μονάδας –η οποία κοστολογείται περί τα 350 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τη χωρητικότητα και τον εξοπλισμό επαναεριοποίησης– απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για την κατασκευή της προβλήτας, των αγωγών διασύνδεσης, των χερσαίων εγκαταστάσεων και της σύνδεσης με το εθνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου.

Τις προθέσεις της Aktor είχε ουσιαστικά προαναγγείλει πριν από λίγες ημέρες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, ο οποίος είχε αναφέρει ότι η συμμετοχή της εταιρείας στο έργο υπολογίζεται σε περίπου 190 εκατ. ευρώ.

Για τη Motor Oil, η συμφωνία σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου σε μια νέα φάση, καθώς η είσοδος στρατηγικού εταίρου περιορίζει το επενδυτικό και χρηματοδοτικό βάρος μιας υποδομής ιδιαίτερα υψηλού κόστους, χωρίς να στερεί από τον όμιλο τον έλεγχο της επένδυσης, καθώς θα διατηρήσει το υπόλοιπο 50% της Διώρυγα Gas.

Η στρατηγική σημασία του FSRU υπερβαίνει, ωστόσο, τα στενά όρια της επένδυσης. Η νέα μονάδα θα δημιουργήσει μία ακόμη πύλη εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα και ένα νέο ενεργειακό σημείο πρόσβασης για τις αγορές της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης. Μέσω της διασύνδεσής της με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θα ενισχύσει τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας, θα συμβάλει στη μείωση της ενεργειακής απομόνωσης της περιοχής και θα υποστηρίξει την ευρωπαϊκή στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας και τους στόχους του REPowerEU για τον περιορισμό της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Παράλληλα, θα διευρύνει την πρόσβαση της ελληνικής και της περιφερειακής αγοράς σε νέες ποσότητες LNG, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και την ασφάλεια εφοδιασμού.

Τέλος, παρά το γεγονός ότι η Διώρυγα Gas συμπληρώνει σχεδόν μία δεκαετία από την ίδρυσή της, παραμένει στο στάδιο της ανάπτυξης, χωρίς ακόμη να έχει αναπτύξει εμπορική δραστηριότητα. Στις 31 Δεκεμβρίου 2024 τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας διαμορφώνονταν σε 2,17 εκατ. ευρώ, το σύνολο του ενεργητικού ανερχόταν σε 6,55 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε 5,97 εκατ. ευρώ, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο παρέμεινε αμετάβλητο στα 7,274 εκατ. ευρώ.

Συνάντηση Πιερρακάκη - Clegg

Συνάντηση με τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (2010-2015) και πρώην πρόεδρο Παγκόσμιων Υποθέσεων της Meta (2018-2025), Sir Nick Clegg, θα έχει σήμερα στις Βρυξέλλες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογικής ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στις προκλήσεις που αυτή δημιουργεί για τις οικονομίες και τη χάραξη δημόσιων πολιτικών.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται η ατζέντα να επεκταθεί και σε ευρύτερα γεωπολιτικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και οι προοπτικές των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Nick Clegg, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες φιλοευρωπαϊκές προσωπικότητες στη βρετανική πολιτική σκηνή, διαθέτει μακρά ευρωπαϊκή διαδρομή, καθώς πριν από την εκλογή του στη Βουλή των Κοινοτήτων το 2005 είχε εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ διετέλεσε και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο Clegg επανέλαβε την εκτίμησή του ότι έως το 2036 το Ηνωμένο Βασίλειο είτε θα έχει επιστρέψει είτε θα βρίσκεται σε πορεία επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι τα στρατηγικά συμφέροντα της χώρας στους τομείς της ασφάλειας, του εμπορίου και της ευημερίας παραμένουν άρρηκτα συνδεδεμένα με την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Το κατά πόσο το συγκεκριμένο σενάριο θα αποτελέσει αντικείμενο της σημερινής συνάντησης μεταξύ των κ.κ. Clegg και Πιερρακάκη μένει να φανεί. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι, εφόσον επαληθευθεί η πρόβλεψη του Βρετανού πολιτικού, το 2036 ο ίδιος θα είναι 69 ετών, ενώ ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα είναι 53. Ο χρόνος είναι σύμμαχος και των δύο…

Η PATELIS MACRO

Στην επανενεργοποίησή του στον χώρο των οικονομικών ερευνών και των μακροοικονομικών αναλύσεων προχωρά ο Αλέξης Πατέλης, περίπου 19 μήνες μετά την αποχώρησή του από τη θέση του προϊσταμένου του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κ. Πατέλης προχώρησε στη σύσταση της PATELIS MACRO Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., επαναφέροντας ουσιαστικά την εταιρική δραστηριότητα που είχε εγκαινιάσει το 2010 και είχε διακόψει το 2021, όταν έθεσε την τότε εταιρεία σε εκκαθάριση λόγω της ανάληψης των καθηκόντων του στο Μέγαρο Μαξίμου. Η επιστροφή του στην επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται έπειτα από μια περίοδο περίπου 19 μηνών από την αποχώρησή του από το δημόσιο αξίωμα, ένα «cooling-off period» που υπερβαίνει κατά πολύ τις συνήθεις πρακτικές που ακολουθούνται σε αντίστοιχες περιπτώσεις και συνάδει με την αντίληψη περί θεσμικής αποστασιοποίησης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η νέα PATELIS MACRO συστάθηκε με αρχικό εταιρικό κεφάλαιο 30.000 ευρώ και, όπως και η προκάτοχός της, θα έχει ως βασικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών οικονομικών ερευνών και μακροοικονομικών αναλύσεων, καθώς και την παραγωγή εξειδικευμένου οικονομικού περιεχομένου και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με το καταστατικό, η εταιρεία θα δραστηριοποιείται στην εκπόνηση μακροοικονομικών και γεωπολιτικών αναλύσεων, οικονομικών ερευνών και μελετών, στη σύνταξη και διάθεση εκθέσεων, newsletters, παρουσιάσεων και research notes, καθώς και στην παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών ενημέρωσης. Παράλληλα, θα προσφέρει υπηρεσίες συμβούλων επιχειρηματικής και στρατηγικής διαχείρισης, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα οικονομίας και γεωπολιτικής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη του καταστατικού για αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και εργαλείων μηχανικής μάθησης. Η εταιρεία προβλέπεται να χρησιμοποιεί συστήματα ανάλυσης δεδομένων, εφαρμογές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, μοντέλα πρόβλεψης και εργαλεία αυτοματοποίησης για τη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση οικονομικών πληροφοριών, καθώς και για τη σύνταξη και επιμέλεια κειμένων, πάντοτε υπό ανθρώπινη εποπτεία. Στο καταστατικό διευκρινίζεται, τέλος, ότι η PATELIS MACRO δεν θα παρέχει εξατομικευμένες επενδυτικές συστάσεις ή επενδυτικές υπηρεσίες, ούτε θα ασκεί δραστηριότητες που απαιτούν ειδική εποπτική άδεια, όπως η διαχείριση χαρτοφυλακίων ή η λήψη και διαβίβαση επενδυτικών εντολών.

Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών στρατηγικής επικοινωνίας με προϋπολογισμό έως 150.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) προχώρησε το Υπερταμείο -που πλέον θα πρέπει να το λέμε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο- στο πλαίσιο της νέας του ταυτότητας και του διευρυμένου ρόλου που απέκτησε μετά την ενοποίηση με το ΤΑΙΠΕΔ και το ΤΧΣ.

Στόχος του έργου είναι η επανατοποθέτηση (repositioning) του οργανισμού, ώστε να αναδειχθεί ο μετασχηματισμός του από φορέα διαχείρισης δημόσιας περιουσίας σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο με ενισχυμένο ρόλο στην υλοποίηση επενδύσεων, την ανάπτυξη υποδομών και τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής αξίας. Σύμφωνα με την πρόσκληση, η νέα στρατηγική επικοινωνίας θα πρέπει να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα, την αξιοπιστία και την κοινωνική αποδοχή του Ταμείου, ενώ θα υποστηρίζει τη νέα στρατηγική «Transform – Develop – Invest – Accelerate». Ο ανάδοχος θα κληθεί να εκπονήσει πλήρη αξιολόγηση της υφιστάμενης εικόνας του Ταμείου, να πραγματοποιήσει συγκριτική ανάλυση με αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού, να χαρτογραφήσει τα βασικά κοινά-στόχους και τους εμπλεκόμενους φορείς, να διαμορφώσει το νέο στρατηγικό positioning και το επικοινωνιακό πλαίσιο, καθώς και να σχεδιάσει ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνίας με συγκεκριμένα εργαλεία, χρονοδιάγραμμα, δείκτες αξιολόγησης και δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης χωρίς αύξηση της αμοιβής. Η αξιολόγηση των προσφορών θα βασιστεί κατά 70% στην τεχνική προσφορά και κατά 30% στην οικονομική προσφορά, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην εμπειρία της ομάδας έργου και στη μεθοδολογική προσέγγιση. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως τις 28 Ιουλίου.

Νέα εταιρεία στην Ελλάδα από την Wolt

Σε νέα εταιρική δομή στην ελληνική αγορά προχώρησε η Wolt, συστήνοντας τη Wolt Intermediary Solutions Greece με μετοχικό κεφάλαιο 200.000 ευρώ και μοναδικό εταίρο τη φινλανδική Wolt Oy, μητρική του ομίλου. Σε αντίθεση με τη δραστηριότητα της Wolt στην Ελλάδα, η οποία είναι συνδεδεμένη με την πλατφόρμα παραγγελιών και διανομών, η νέα εταιρεία έχει καθαρά τεχνολογικό προσανατολισμό. Ως κύρια δραστηριότητα δηλώνεται η έκδοση λογισμικού που διατίθεται μέσω διαδικτύου (download), ενώ το καταστατικό προβλέπει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ανάπτυξης, αδειοδότησης, υποστήριξης και συντήρησης λογισμικού. Παράλληλα, στους εταιρικούς σκοπούς περιλαμβάνονται υπηρεσίες σχεδιασμού και ολοκλήρωσης συστημάτων λογισμικού, τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένων εφαρμογών, ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων, μετάδοσης δεδομένων και μηνυμάτων, καθώς και υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης κοινού και τηλεφωνικού κέντρου. Στο αντικείμενο δραστηριότητας εντάσσονται επίσης υπηρεσίες κρατήσεων και συναφών λειτουργιών, καθώς και υπηρεσίες ραδιοταξί, στοιχείο που παραπέμπει στη δυνατότητα υποστήριξης ψηφιακών υπηρεσιών μετακίνησης και logistics.

Η Μαρίνα Ναυπλίου

Με απόφαση της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη εγκρίθηκε ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα Ναυπλίου, με τον οποίο καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση, τη διαχείριση και τη λειτουργία της νέας μαρίνας. Ο κανονισμός ορίζει αναλυτικά τους όρους λειτουργίας της εγκατάστασης, τις υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης και των χρηστών, καθώς και τις διαδικασίες που διέπουν τον ελλιμενισμό, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την παροχή υπηρεσιών προς τα σκάφη και τους επισκέπτες. Παράλληλα, προβλέπει την εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία των χερσαίων και θαλάσσιων εγκαταστάσεων, σε συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η νέα μαρίνα θα διαθέτει συνολικά 210 θέσεις ελλιμενισμού, οι οποίες θα κατανέμονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των σκαφών και τις λειτουργικές ανάγκες της εγκατάστασης. Ο ελλιμενισμός θα πραγματοποιείται κατόπιν έγκρισης του φορέα διαχείρισης, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα μετακίνησης σκαφών όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για λόγους ασφαλείας ή για την εύρυθμη λειτουργία της μαρίνας. Φορέας διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα Ναυπλίου είναι η Nafplio Marina, θυγατρική της κατασκευαστικής εταιρείας ΤΕΚΑΛ, συμφερόντων του Παναγιώτη Ψαλτάκου.

The Newtons

Η The Newtons, η εταιρεία του Στέλιου Ζωντού, διευρύνει το επιχειρηματικό της αποτύπωμα, επεκτείνοντας το αντικείμενο δραστηριότητάς της και στον κλάδο της παραγωγής και εκμετάλλευσης οπτικοακουστικού περιεχομένου. Η επέκταση αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας, με την οποία προστέθηκαν νέοι τομείς δραστηριότητας στον εταιρικό της σκοπό. Ειδικότερα, πέραν των υφιστάμενων δραστηριοτήτων στους τομείς της διαφήμισης, της επικοινωνίας, των δημοσίων σχέσεων, της προώθησης πωλήσεων και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, η The Newtons αποκτά πλέον τη δυνατότητα να δραστηριοποιείται στην παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, στην παροχή υπηρεσιών παραγωγής, καθώς και στη διάθεση και διανομή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων. Στο νέο αντικείμενο περιλαμβάνονται επίσης οι υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών, καθώς και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τις ηχογραφήσεις και τις μουσικές εκδόσεις.

Η TEMPO OMD Hellas

Τις οικονομικές της καταστάσεις για τη χρήση 2025 δημοσιοποίησε η Tempo Optimum Media Direction Hellas (Tempo OMD Hellas). Σε επίπεδο ομίλου, ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε στα 97,54 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 4,54 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα 3,55 εκατ. ευρώ. Το μικτό αποτέλεσμα έφτασε τα 7,01 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε μικτό περιθώριο περίπου 7,2%, ενώ το περιθώριο καθαρής κερδοφορίας διαμορφώθηκε περίπου στο 3,6% του κύκλου εργασιών. Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 85,13 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία παρέμεινε κερδοφόρα, με κέρδη προ φόρων 4,22 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 3,37 εκατ. ευρώ. Το μικτό αποτέλεσμα αυξήθηκε στα 7,19 εκατ. ευρώ από 6,90 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά περίπου 4,3%, γεγονός που αποτυπώνει βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους. Ο όμιλος έκλεισε τη χρήση με σύνολο ενεργητικού 71,03 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν στα 9,97 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα σημαντικά σε σχέση με την αρχή της χρήσης, ως αποτέλεσμα θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών. Η καθαρή θέση ανήλθε σε 4,73 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 65,49 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι εμπορικές υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 62,88 εκατ. ευρώ.Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του ομίλου ανήλθαν σε 6,84 εκατ. ευρώ, ενώ μετά τη διανομή μερισμάτων ύψους 3,45 εκατ. ευρώ, τα διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 4,63 εκατ. ευρώ, φθάνοντας σχεδόν τα 10 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης.

Big Bang Capital Holding

Την προσοχή μας τράβηξε η σύσταση της εταιρείας Big Bang Capital Holding Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Η εταιρεία έχει έδρα στο Κορωπί και ως κύρια δραστηριότητά της δηλώνεται η παροχή υπηρεσιών εταιρειών χαρτοφυλακίου. Όπως προκύπτει από το καταστατικό της, μοναδική εταίρος είναι η Νατάσα Αναστασία Καφίρη, η οποία κατέβαλε χρηματική εισφορά ύψους 25.000 ευρώ και εισέφερε επιπλέον μετοχές ανώνυμης εταιρείας, αποτιμηθείσες σε 22.240.852 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό απέκτησε το σύνολο των 22.265.852 εταιρικών μεριδίων, κατέχοντας το 100% της Big Bang Capital Holding.