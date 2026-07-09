Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Πιερρακάκης στην Τεχνητή Νοημοσύνη, χαρακτηρίζοντας τις επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα ζήτημα ευρωπαϊκής κυριαρχίας.

Το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει στις διαδοχικές κρίσεις με περισσότερες μεταρρυθμίσεις και στρατηγικές επενδύσεις στην τεχνολογία έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στο CNBC και στους δημοσιογράφους Κάρεν Τσο και Ίαν Κινγκ.

Αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας της Ευρωζώνης, ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε την «ανθεκτικότητα» ως τη λέξη που αποτυπώνει καλύτερα τη σημερινή εικόνα. Όπως σημείωσε, η ευρωπαϊκή οικονομία έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντεπεξέρχεται ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή θα αποδειχθεί προσωρινή, επισημαίνοντας ότι η γεωπολιτική κρίση επηρέασε τις προβλέψεις για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Παρά τις προκλήσεις, υπογράμμισε ότι το Eurogroup παραμένει προσηλωμένο στα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας, με έμφαση στη δημοσιονομική σταθερότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ενίσχυση των προοπτικών ανάπτυξης.

«Οι κρίσεις δεν θα μας καθορίσουν, οι μεταρρυθμίσεις θα μας καθορίσουν»

«Δεν επιλέγουμε τις κρίσεις που θα βρεθούν μπροστά μας, δεν θα μας καθορίσουν αυτές. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε τις μεταρρυθμίσεις. Και είναι οι μεταρρυθμίσεις που θα μας καθορίσουν τελικά», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης.

Όπως ανέφερε, οι επόμενοι μήνες πρέπει να αξιοποιηθούν για την προώθηση πολιτικών που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα δημιουργήσουν πιο ισχυρές βάσεις για το μέλλον.

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Τα διδάγματα από την ενεργειακή κρίση και η δημοσιονομική πολιτική

Απαντώντας σε ερώτηση για τη δημοσιονομική πολιτική των κρατών-μελών, ο Πρόεδρος του Eurogroup επισήμανε ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι παρεμβάσεις που υιοθετήθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία περιόρισαν τις επιπτώσεις της κρίσης κατά περίπου 12%.

Η εξέλιξη αυτή, όπως σημείωσε, οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις για την ενεργειακή ανεξαρτησία και τις ενεργειακές υποδομές. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλέον διαμορφώσει ένα πιο ώριμο πλαίσιο για τα μέτρα στήριξης, τα οποία πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες.

Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξαν αποκλίσεις από αυτή την αρχή, επισημαίνοντας πως η Ευρώπη έχει αντλήσει σημαντικά συμπεράσματα από την εμπειρία του 2022 και συνεχίζει να βελτιώνει τις πολιτικές της.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως ζήτημα ευρωπαϊκής κυριαρχίας

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Πιερρακάκης στην Τεχνητή Νοημοσύνη, χαρακτηρίζοντας τις επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα ζήτημα ευρωπαϊκής κυριαρχίας.

Όπως ανέφερε, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για την αύξηση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της καινοτομίας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης.

Την ίδια στιγμή, όμως, δημιουργεί νέες προκλήσεις ασφαλείας, καθώς τα προηγμένα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα μπορούν να εντοπίζουν ευπάθειες σε κρίσιμες υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει τη δυναμική να μοιάζει ταυτόχρονα με μια κούρσα για την κατάκτηση της Σελήνης και με μια κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει τις αναπτυξιακές δυνατότητες της νέας τεχνολογίας, χωρίς να αγνοήσει τους κινδύνους.

Κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε την ανάγκη διαμόρφωσης μιας κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και επενδύσεων.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η ενίσχυση των ευρωπαϊκών τεχνολογικών πρωταθλητών και η δημιουργία ενός ισχυρότερου οικοσυστήματος καινοτομίας.

Όπως αποκάλυψε, στη συνεδρίαση του Eurogroup συμμετείχε και ο διευθύνων σύμβουλος της Mistral, προκειμένου να συζητηθούν τρόποι περαιτέρω στήριξης των ευρωπαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.