Για το 2026 προβλέπει ήπια επιβράδυνση, κυρίως λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Η Fitch Ratings εκτιμά ότι οι συνθήκες λειτουργίας των ελληνικών τραπεζών έχουν βελτιωθεί αισθητά, χάρη στην ανθεκτικότητα της οικονομίας, την ενίσχυση των επιχειρηματικών ευκαιριών και τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης.

Ο οίκος επισημαίνει ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να υπεραποδίδει έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 2% την περίοδο 2023-2025, παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις. Για το 2026 προβλέπει ήπια επιβράδυνση, κυρίως λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ωστόσο εκτιμά ότι η επενδυτική ώθηση από το πρόγραμμα NextGenerationEU θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα.

Ισχυρή πιστωτική επέκταση με επίκεντρο τις επιχειρήσεις

Σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό κλάδο, η Fitch προβλέπει ότι η πιστωτική επέκταση θα παραμείνει ισχυρή, με αύξηση των δανείων σε υψηλά μονοψήφια ποσοστά την περίοδο 2026-2027, μετά την άνοδο περίπου 10% που καταγράφηκε το 2025. Βασικός μοχλός ανάπτυξης θα εξακολουθήσει να είναι η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, καθώς οι εταιρικοί ισολογισμοί εμφανίζουν περιορισμένη μόχλευση και ικανοποιητική πιστοληπτική εικόνα, ενώ οι τράπεζες διατηρούν σημαντική παρουσία σε στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας, όπως η ενέργεια, η ναυτιλία, η μεταποίηση, οι υπηρεσίες και ο τουρισμός.

Θετικές είναι οι εκτιμήσεις και για τη λιανική τραπεζική, με τον οίκο να σημειώνει ότι η στεγαστική πίστη επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς για πρώτη φορά από το 2008. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι τα αυστηρά πιστοδοτικά κριτήρια και τα μέτρα της Τράπεζας της Ελλάδος συμβάλλουν στον περιορισμό των κινδύνων, ακόμη και στα κρατικά προγράμματα στήριξης όπου οι όροι δανεισμού είναι ελαφρώς πιο ευέλικτοι.

Ενίσχυση εσόδων μέσω προμηθειών και νέων δραστηριοτήτων

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη διεύρυνση των πηγών εσόδων των τραπεζών μέσω δραστηριοτήτων που αποφέρουν προμήθειες. Η ανάπτυξη της διαχείρισης κεφαλαίων και των ασφαλιστικών εργασιών, σε συνδυασμό με τη μετατροπή καταθέσεων σε επενδυτικά προϊόντα, ενισχύουν την οργανική κερδοφορία. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Fitch εκτιμά ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα διατηρήσουν δείκτη λειτουργικής κερδοφορίας προς σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού τουλάχιστον στο 3,5% κατά την επόμενη διετία.

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Παραμένουν οι προκλήσεις για τον τραπεζικό κλάδο

Παρά τη θετική εικόνα, ο οίκος επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις, καθώς τα εισοδήματα των ελληνικών νοικοκυριών παραμένουν χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ σημαντικό βάρος εξακολουθεί να αποτελεί το υψηλό απόθεμα παλαιών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που βρίσκονται εκτός τραπεζικών ισολογισμών και διαχειρίζονται εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Αναφερόμενη στη πρόσφατη δικαστική απόφαση για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη, καθώς και στους κινδύνους από παλαιά στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο ή με κλιμακούμενο επιτόκιο, η Fitch εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις. Ως εκ τούτου, θεωρεί πως τυχόν επιβαρύνσεις στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου τους θα είναι διαχειρίσιμες.