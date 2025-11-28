Κοινό συμπέρασμα ότι ο τραπεζικός κλάδος έχει σταθεροποιηθεί, εμφανίζει ισχυρές αποδόσεις και βαδίζει προς ουσιαστική ανάπτυξη.

Τρεις μεγάλοι διεθνείς οίκοι, η Goldman Sachs, η UBS και η Jefferies επανήλθαν με νέες εκθέσεις για τις ελληνικές τράπεζες, σκιαγραφώντας ένα τοπίο που, παρά τις επιμέρους πιέσεις, παραμένει ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό για τους επενδυτές. Το κοινό συμπέρασμα είναι πως ο κλάδος έχει σταθεροποιηθεί, εμφανίζει ισχυρές αποδόσεις και βαδίζει προς μια περίοδο ουσιαστικής ανάπτυξης το 2026, ακόμη και αν το βραχυπρόθεσμο περιβάλλον επιτοκίων παραμένει αβέβαιο.

Η Goldman Sachs, στην επικαιροποιημένη της ανάλυση, σημειώνει ότι τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου εμφάνισαν μια μικρή υστέρηση στα καθαρά κέρδη, περίπου 1,5% σε σχέση με τις εκτιμήσεις, κυρίως εξαιτίας ασθενέστερων επιδόσεων στο trading. Ωστόσο, ο οίκος υπογραμμίζει ότι οι θεμελιώδεις τάσεις - καθαρά επιτοκιακά έσοδα, ποιότητα ενεργητικού και δημιουργία κεφαλαίου - παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρές. Σε επίπεδο συστάσεων διατηρεί το θετικό του σήμα για Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς, ενώ παραμένει ουδέτερη η στάση του για τη Eurobank. Ταυτόχρονα, αναπροσαρμόζει ανοδικά τις τιμές–στόχους για τις τρεις πρώτες τράπεζες, ενώ μειώνει οριακά την τιμή-στόχο της Eurobank.

Παρά τη μικρή υποχώρηση, περίπου 3%, στις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή του 2025 για Alpha, Εθνική και Eurobank, η Goldman Sachs αναβαθμίζει τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις για την περίοδο 2027-2029. Οι αποτιμήσεις, όπως σημειώνει, παραμένουν ελκυστικές: οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται περίπου 1,2 φορές την ενσώματη λογιστική αξία με απόδοση ιδίων κεφαλαίων γύρω στο 14%, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη διαμορφώνεται σε 1,4 φορές για απόδοση 15%. Επιπλέον, εκτιμά ότι τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα έχουν πλέον αγγίξει πυθμένα και αναμένεται σταδιακή ανάκαμψη από το τέλος του έτους, με οδηγό τη συνεχιζόμενη αύξηση των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, κυρίως στις επιχειρήσεις αλλά και στη λιανική τραπεζική που δείχνει σημάδια ενίσχυσης.

Η Goldman Sachs χαρακτηρίζει το αφήγημα των ελληνικών τραπεζών «εποικοδομητικά θετικό», επισημαίνοντας ότι οι επιδόσεις τους σε κερδοφορία, πιστωτική ανάπτυξη και ποιότητα ενεργητικού παραμένουν στέρεες. Προσθέτει επίσης πως οι εκτιμήσεις της δεν ενσωματώνουν ακόμη την πιθανή επίδραση των εξαγορών που βρίσκονται σε εξέλιξη από τους μεγάλους ομίλους. Μεσοπρόθεσμα βλέπει διατήρηση ισχυρών κεφαλαίων - περίπου 17% σε όρους CET1 - και συνεχόμενη οργανική ανάπτυξη, καθιστώντας τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο έναν από τους πιο ελκυστικούς στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η UBS τοποθετεί τις ελληνικές τράπεζες στο επίκεντρο των κορυφαίων επιλογών της για το 2026. Ο ελβετικός οίκος εξηγεί ότι, εφόσον οι αγορές αναθεωρήσουν προς τα κάτω τις προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ, τότε οι τράπεζες με υψηλότερα περιθώρια επιτοκίων και ταχύτερη πιστωτική επέκταση θα συγκεντρώσουν υψηλότερο επενδυτικό ενδιαφέρον. Στις αγορές αυτές εντάσσει την Ελλάδα, αλλά και χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, σε αντίθεση με τις βραδύτερες σε όρους spreads αγορές της Ολλανδίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η UBS επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με σημαντικό discount σε σχέση με τις ευρωπαϊκές, κάτι που θεωρεί ότι δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική τους δυναμική. Διατηρεί συστάσεις αγοράς και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, τονίζοντας ότι κάθε όμιλος προσφέρει διαφορετικό τρόπο πρόσβασης στο αφήγημα της ελληνικής ανάκαμψης. Ξεχωρίζει ως κορυφαίες επιλογές την Πειραιώς, την οποία χαρακτηρίζει ως μία από τις φθηνότερες τράπεζες στην Ευρώπη, και τη Eurobank, λόγω της ισχυρής στρατηγικής εξαγορών και της κεφαλαιακής της ευελιξίας. Ο οίκος σημειώνει επίσης ότι η ανάπτυξη των εταιρικών χορηγήσεων παραμένει ισχυρή, καθώς στο τρίτο τρίμηνο κατέγραψαν άνοδο 2,3% σε τριμηνιαία βάση, ενώ θετικές ενδείξεις εμφανίζονται και στη στεγαστική πίστη. Εκτιμά δε ότι από το 2026 η ενίσχυση του όγκου δανείων θα αποτελέσει βασικό μοχλό αύξησης των επιτοκιακών εσόδων και κερδοφορίας.

Η τρίτη έκθεση, από τη Jefferies, εστιάζει σε έναν διαφορετικό αλλά κρίσιμο άξονα: την ασφαλιστική αγορά. Όπως αναφέρει, η Ελλάδα παραμένει χαμηλά στη διείσδυση ασφαλιστικών προϊόντων σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, κάτι που δημιουργεί περιθώριο σημαντικής ανάπτυξης για τις τράπεζες μέσω της τραπεζοασφαλιστικής δραστηριότητας. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς, έναντι 600 εκατ. ευρώ, θεωρείται κομβική, καθώς ο όμιλος αποκτά πλέον θέση ανάμεσα στους μεγαλύτερους παρόχους της χώρας. Η Jefferies εκτιμά ότι από το 2028 και μετά η συμφωνία μπορεί να συνεισφέρει έως 100 εκατ. ευρώ στα κέρδη, με την πλήρη ενσωμάτωση των συστημάτων και την ενίσχυση των πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων.

Η Eurobank, από την πλευρά της, προχωρά στην πλήρη εξαγορά της Eurolife Ζωής, κάτι που αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη της και να στηρίξει την απόδοση ιδίων κεφαλαίων, ενώ η ομαλή ενσωμάτωση θεωρείται δεδομένη, καθώς ήδη υπήρχε συνεργασία. Η Alpha Bank και η Εθνική Τράπεζα κινούνται προς την κατεύθυνση συνεργασιών με ασφαλιστικούς ομίλους, με τη Jefferies να επισημαίνει ότι η Εθνική, έχοντας πλεονάζον κεφάλαιο, θα μπορούσε να προχωρήσει σε απόκτηση συμμετοχής σε ασφαλιστική εταιρεία ώστε να καλύψει το κενό που προκύπτει από την αλλαγή ιδιοκτησίας της Εθνικής Ασφαλιστικής.