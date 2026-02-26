Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 5.184 εκατ. ευρώ, τον Ιανουάριο του 2026 στα 207,91 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 6.326 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Στα 216,8 δισ. ευρώ μειώθηκαν οι τραπεζικές καταθέσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2026, σημειώνοντάς πτώση κατά 4,92 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο.

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 5.184 εκατ. ευρώ, τον Ιανουάριο του 2026 στα 207,91 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 6.326 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 5,0% από 5,1% τον προηγούμενο μήνα.

Μείωση κατά 4.429 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του 2026, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 3.855 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 9,0% από 9,6% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE μειώθηκαν κατά 4.574 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 4.060 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 145 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 205 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Μείωση κατά 756 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του 2026, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 2.471 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 3,7% από 3,5% τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, αύξηση κατά 339 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του 2026, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 305 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 11,5% από 13,9% τον προηγούμενο μήνα.