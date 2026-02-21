Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν τις συνθήκες της δολοφονίας και να διαπιστώσουν αν συμμετείχαν και άλλα άτομα στο έγκλημα.

Η υπόθεση της δολοφονίας ενός 44χρονου Έλληνα ισοβίτη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της περασμένης Κυριακής μέσα σε γραφείο των φυλακών Δομοκού, έχει πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Μετά από πολύωρες απολογίες, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι τόσο ο αρχιφύλακας των φυλακών όσο και ο 38χρονος Βούλγαρος βαρυποινίτης, με τις έρευνες να επικεντρώνονται σε σειρά αντιφάσεων και κενών στις καταθέσεις τους ενώ αξιολογείται και το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στη δολοφονία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgkf2f82qi5l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το «τυφλό σημείο» της δολοφονίας

Η δολοφονία σημειώθηκε σε χώρο που δεν καλύπτεται από κάμερες, χαρακτηρισμένο ως «τυφλό σημείο». Το γεγονός ότι το θύμα κλήθηκε συγκεκριμένα σε αυτό το γραφείο, εκτός οπτικού πεδίου καταγραφής, έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που οδηγήθηκε εκεί και τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το έγκλημα.

Από το βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ότι ο ισοβίτης βγήκε από το κελί του φορώντας απλά ρούχα (σορτς και μπλούζα), χωρίς να φαίνεται ότι έφερε όπλο ή ότι είχε επιθετική στάση.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των δύο κατηγορουμένων, ο 38χρονος Βούλγαρος προσπάθησε να προστατεύσει τον αρχιφύλακα, ακινητοποιώντας το θύμα, το οποίο φέρεται να είχε επιθετική διάθεση. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει ότι το θύμα δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς στο κεφάλι, χωρίς να υπάρχουν σημάδια πάλης στη σορό.

Αυτό ενισχύει το ενδεχόμενο ότι δεν υπήρξε συμπλοκή και ότι οι πυροβολισμοί είχαν άμεσο και εκτελεστικό χαρακτήρα.

Το όπλο και η πιθανή εμπλοκή τέταρτου προσώπου

Η βαλλιστική εξέταση έδειξε ότι το όπλο δεν φέρει δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό του 38χρονου. Σε συνδυασμό με μαρτυρίες που κάνουν λόγο για παρουσία και άλλου ατόμου στον χώρο τη στιγμή του φονικού, οι Αρχές διερευνούν πλέον το ενδεχόμενο εμπλοκής τέταρτου προσώπου.

Στο πλαίσιο αυτό έχει ληφθεί γενετικό υλικό και από γνωστό βαρυποινίτη, για τον οποίο υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδέχεται να σχετίζεται με το περιστατικό.

Η υπόθεση εξετάζεται και υπό το πρίσμα ενός ενδεχόμενου συμβολαίου θανάτου, που φέρεται να εκτελέστηκε ακόμα και μέσα στις φυλακές. Οι καταθέσεις των δύο προσωρινά κρατουμένων κρίθηκαν ανεπαρκείς και αντιφατικές, γεγονός που οδήγησε στην προφυλάκισή τους.