Οι απολογίες των δύο κατηγορούμενων δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά από ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο 38χρονος κρατούμενος που κατηγορείται για τη δολοφονία Έλληνα ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού, καθώς και ο αρχιφύλακας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση ως συνεργός.

Οι δύο κατηγορούμενοι απολογήθηκαν για πάνω από δέκα ώρες στα δικαστήρια της Λαμίας, απορρίπτοντας τις κατηγορίες σε βάρος τους. Παρά τους ισχυρισμούς τους, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προφυλάκισή τους, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω διερεύνηση μιας υπόθεσης που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σχετικά με τις συνθήκες ασφάλειας εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Ο 38χρονος εκτίει ήδη ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση και πλέον βρίσκεται εκ νέου αντιμέτωπος με την ίδια κατηγορία. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, η θανατηφόρα συμπλοκή σημειώθηκε όταν επιχείρησε να αφοπλίσει τον 43χρονο συγκρατούμενό του, ισχυριζόμενος ότι εκείνος ετοιμαζόταν να επιτεθεί και να σκοτώσει τον αρχιφύλακα των φυλακών.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να εξετάζουν όλες τις παραμέτρους γύρω από το περιστατικό που σημειώθηκε εντός του καταστήματος κράτησης.

Οι δηλώσεις του δικηγόρου του Αρχιφύλακα

