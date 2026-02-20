Ο 38χρονος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα.

Για περίπου τρεις ώρες διήρκεσε η απολογία του 38χρονου Βούλγαρου ενώπιον του ανακριτή στη Λαμία, για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στις Φυλακές Δομοκού, με θύμα έναν 47χρονο Έλληνα κρατούμενο, ο οποίος εξέτιε βαριά ποινή.

Όπως ανέφερε ο συνήγορός του, Αθανάσιος Τάρτης, κατατέθηκε απολογητικό υπόμνημα στο οποίο υποστηρίζεται ότι ο κατηγορούμενος ενήργησε σε κατάσταση άμυνας και πως δεν υπήρξε προσχεδιασμός για την αφαίρεση της ζωής του 43χρονου Έλληνα βαρυποινίτη.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, κατά την υπερασπιστική γραμμή, το θύμα ήταν εκείνο που ζήτησε από τον 38χρονο να τον συνοδεύσει στο γραφείο του Αρχιφύλακα, προβάλλοντας –όπως υποστηρίζεται– την ανάγκη εύρεσης συνηγόρου. Έτσι, σύμφωνα με τον ίδιο ισχυρισμό, οι τρεις τους βρέθηκαν στον χώρο όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Ο κ. Τάρτης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι έχει υποβληθεί αίτημα για αναπαράσταση του περιστατικού εντός των φυλακών, προκειμένου –όπως είπε– να επιβεβαιωθούν οι εξηγήσεις που έχουν δοθεί στις ανακριτικές αρχές και να φωτιστούν κρίσιμες λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Λίγο πριν τις 14:30 στο Δικαστικό Μέγαρο προσήλθε και ο Αρχιφύλακας των Φυλακών Δομοκού, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εμφανώς σκυφτός, οδηγήθηκε στο γραφείο του Ανακριτή για να δώσει τη δική του εκδοχή.

Ο συνήγορός του, Δημήτριος Γκαβέλας, υποστήριξε ενώπιον των δημοσιογράφων ότι ο εντολέας του δεν είχε γνώση των προθέσεων του θύματος και ότι παρακολούθησε αιφνιδιασμένος τον 38χρονο να πυροβολεί, καθώς –όπως ανέφερε– ο τελευταίος είχε μεταβεί εκεί για να συζητήσει μαζί του ζήτημα που αφορούσε προσωπική του υπόθεση.

