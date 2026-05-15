Στη φυλακή οδηγήθηκε και ο 44χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 54χρονου άνδρα που σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Κύμινα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί, μία ημέρα νωρίτερα, η προφυλάκιση του 43χρονου συγκατηγορούμενού του, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία.

Η υπόθεση φαίνεται να ξεκίνησε από μια φερόμενη κλοπή περιστεριών, την οποία οι δύο κατηγορούμενοι απέδωσαν στο θύμα. Η ένταση μεταξύ των εμπλεκομένων οδήγησε, όπως περιγράφεται στη δικογραφία, σε μοιραίο επεισόδιο με χρήση όπλου, το οποίο είχε τραγική κατάληξη. Κατά την απολογία του, ο 44χρονος υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει ζωή, αλλά να εκφοβίσει τον 54χρονο ώστε να παραδεχτεί την πράξη που του αποδίδεται. Όπως φέρεται να είπε, το όπλο εκπυρσοκρότησε τη στιγμή της έντασης, ενώ ισχυρίστηκε ότι πίστευε πως δεν ήταν οπλισμένο. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έκανε λόγο και για κατανάλωση ουσιών πριν το περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να απολογήθηκε, όταν ο 54χρονος αρνήθηκε τα περί κλοπής, «θόλωσε». «Τράβηξα από τη ζώνη του συγκατηγορουμένου μου το πιστόλι, το έβαλα για εκφοβισμό στο κεφάλι του και τράβηξα τη σκανδάλη. Πάγωσα διότι πίστευα ότι το πιστόλι ήταν άδειο», είπε ο ίδιος -σύμφωνα με πληροφορίες- υποστηρίζοντας ότι είχαν κάνει νωρίτερα από κοινού χρήση ναρκωτικών. Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκε προφυλακιστέος.

Από την πλευρά του, ο 43χρονος υποστήριξε ότι δεν περίμενε την εξέλιξη αυτή και ότι προσπάθησε να αποτρέψει τη χρήση του όπλου, χωρίς όμως να τα καταφέρει. «Δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να φανταστώ ότι για τα περιστέρια θα έφτανε ο συγκατηγορούμενος μου στο σημείο να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Προσπάθησα να τον αποτρέψω παίρνοντάς του το πιστόλι, αλλά κατάφερε να μου το αρπάξει και να πυροβολήσει. Πάγωσα αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, αναγκάστηκα να τον ακολουθήσω κι έτσι πήγαμε και πετάξαμε το πτώμα στον ποταμό Λουδία» επικαλέστηκε. Και οι δύο απολογίες δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, με αποτέλεσμα την προσωρινή κράτησή τους.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, αλλά και για την ταυτοποίηση σορού που εντοπίστηκε στον ποταμό Λουδία. Η σορός, η οποία βρέθηκε δεμένη με αλυσίδα και σύρμα, μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία, όπου εξετάζεται αν ανήκει στο 54χρονο θύμα.

Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία θα ρίξουν φως στην υπόθεση και θα επιβεβαιώσουν τη σύνδεση της σορού με την ανθρωποκτονία που έχει ήδη εξιχνιαστεί σε επίπεδο ομολογιών.

