Χειροπέδες σε τρεις άνδρες πέρασε το πρωί της Πέμπτης, 14/05, η αστυνομία στο Ηράκλειο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, οι συλλήψεις έγιναν σε περιοχή του Δήμου Φαιστού. Πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίας 85, 56 και 26 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα μία 50χρονη γυναίκα.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια, στις αποθήκες και στους χώρους εργασίας των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 πολεμικό τυφέκιο

1 περίστροφο

2 κυνηγετικά όπλα

1 πιστόλι κρότου

2 αεροβόλα όπλα

2 γεμιστήρες

376 φυσίγγια διάφορων τύπων και διαμετρημάτων

1 σιδερογροθιά

40 κροτίδες

3 ναυτικές φωτοβολίδες

1 κουτί μεταλλικά σφαιρίδια κάλυκες

Η προανάκριση διενεργείται από το Α.Τ Φαιστού.