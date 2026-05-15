Μπέρδεμα δημιουργήθηκε με την συμμετοχή της Έφης Παπαθεοδώρου στην Eurovision. Ο Γιώργος Καπουτζίδης αποκάλυψε την αλήθεια.

Μία παρεξήγηση φαίνεται να δημιουργήθηκε σχετικά με τις συζητήσεις που είχαν δημιουργηθεί και το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο πλευρό του Akyla στη Eurovision η Έφη Παπαθεοδώρου, η τηλεοπτική «Θεοπούλα».

Να σημειωθεί ότι πριν από λίγο καιρό υπήρχε έντονη φημολογία ότι η ηθοποιός θα πάρει μέρος στο πλευρό του 27χρονου εκπροσώπου σε ένα βίντεο κλιπ για το «Ferto», ωστόσο κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιήθηκε.

Η ίδια μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» παρέπεμψε τη δημοσιογράφο να μιλήσει με την παραγωγή καθώς η ίδια δεν είχε ολοκληρωμένη εικόνα επί του θέματος: «Καλύτερα να ρωτήσετε τα παιδιά για το τι έγινε και όχι εμένα. Δεν ήταν θέμα δικό μας, ήταν θέμα της παραγωγής. Δεν επικοινώνησαν μαζί μου. Τους εύχομαι καλή επιτυχία. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, ρωτήστε τον Akyla να σας πει», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης από πλευράς του, θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο και μιλώντας στη δημοσιογράφο της εκπομπής, Κατερίνα Ζαρίφη, εξήγησε ότι δημιουργήθηκε παρεξήγηση, καθώς η πρόταση στην Έφη Παπαθεοδώρου αφορούσε βίντεο κλιπ για διαφορετικό τραγούδι του Akyla.

Η Κατερίνα Ζαρίφη μετέφερε χαρακτηριστικά: «Να σας πω ότι με πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος Καπουτζίδης γιατί έχει μία μεγάλη ευαισθησία και μεγάλη αγάπη με την Έφη Παπαθεοδώρου όπως καταλαβαίνετε, τεράστια αδυναμία. Με πήρε για να μου ξεκαθαρίσει ακριβώς τι έχει συμβεί. Αυτό λοιπόν που συζητήσαμε με τον Γιώργο και μου αποκάλυψε είναι ότι η Έφη η Παπαθεοδώρου είχε κανονίσει να κάνει ένα γύρισμα για video clip του Akyla του τραγουδιού που θα έρθει μετά την Eurovision. Ένα τραγούδι λοιπόν που θα κάνει release αμέσως μετά τη Eurovision. Μέσα σε όλο αυτό το τρέξιμο και την προετοιμασία για να έρθει στην ελληνική αποστολή όλο αυτό το γύρισμα δεν κατάφερε να γίνει».

Και συνέχισε: «Μία παρερμήνευση, δεν κατάλαβε καλά η Έφη Παπαθεοδώρου και νόμιζε ότι όλο αυτό θα ήταν για παρουσίαση εδώ, στη Eurovision. Είναι για το κομμάτι του Akyla που θα βγει αμέσως μετά, καινούργιο τραγούδι. Έγινε αυτή η παρερμηνεία επειδή δεν μπόρεσαν να βρουν την Έφη Παπαθεοδώρου γιατί μένει στη λίμνη Τριχωνίδα μόνιμα. Έγινε αυτή η παρερμηνεία και ο Γιώργος ήταν τόσο στεναχωρημένος για να μη στεναχωρηθεί η Έφη Παπαθεοδώρου. Οπότε θα γίνει, δεν θα στεναχωρηθεί, ήταν μία παρεξήγηση».