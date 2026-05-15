«Η σιωπή δεν είναι επιλογή] λέει σε βίντεο ο Πέδρο Σάντσεθ αιτιολογώντας την αποχή της Ισπανίας από τη Eurovision λόγω του Ισραήλ.

Το μποϊκοτάζ της Ισπανίας στην Eurovision λόγω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα την τοποθετεί «στη σωστή πλευρά της ιστορίας», όπως λέει ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, ενόψει του τελικού του Σαββάτου στην Αυστρία.

«Ενώπιον του παράνομου πολέμου και της γενοκτονίας, η σιωπή δεν είναι επιλογή. Και δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδιάφοροι για ό,τι συνεχίζει να συμβαίνει στη Γάζα και στον Λίβανο», λέει ο Σάντσεθ σε βίντεο που ανάρτησε στο Χ.

«Φέτος, επομένως, θα είναι πράγματι διαφορετικό. Δεν θα είμαστε στη Βιέννη, αλλά θα το κάνουμε με την πεποίθηση ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Σημειώνεται πως η Ισπανία, η Σλοβενία, η Ολλανδία και η Ισλανδία αρνήθηκαν για τον ίδιο λόγο να στείλουν διαγωνιζόμενους στην Αυστρία, για τη Eurovision. Αντί για τον μεγάλο τελικό, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Σλοβενίας θα μεταδώσει ντοκιμαντέρ με θέμα «Φωνές της Παλαιστίνης» και ο αντίστοιχος, της Ισπανίας ένα μουσικό πρόγραμμα με τίτλο «Το Σπίτι της Μουσικής».