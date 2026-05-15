Ο διερμηνέας της ΕΡΤ αποκάλυψε το πώς κατάφερε να δώσει ήχο στη νοηματική κατά τη διάρκεια που μετέδιδε τον παλμό του «Ferto» στον Α’ Ημιτελικό.

Ο διερμηνέας της ΕΡΤ, Πάνος Κατσής, κατάφερε να ξεχωρίσει κατά τη διάρκεια του Α’ Ημιτελικού στη Eurovision την ώρα που ο Akylas ερμήνευε το «Ferto» στη σκηνή της Βιέννης.

Στον Α’ Ημιτελικό η κρατική τηλεόραση είχε φροντίσει ώστε όλα τα τραγούδια να αποδίδονται παράλληλα και στη νοηματική. Έτσι, στο απόσπασμα, που πολύ γρήγορα, έγινε viral ο Πάνος Κατσής φάνηκε να απολαμβάνει τη στιγμή, να μπαίνει στο ρυθμό της μουσικής και να μεταφέρει τον παλμό, παρόλο που ο ίδιος είναι κωφός.

Ο ίδιος, ξεχώρισε για την εκφραστικότητα, τον ενθουσιασμό και τον παλμό που τον διακατείχε, τραβώντας την προσοχή των τηλεθεατών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dihdrvbopsyp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το πρωί της Παρασκευής 15 Μαΐου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ «Νωρίς – νωρίς», όπου αποκάλυψε το μυστικό της επιτυχίας τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως εξήγησε στους παρουσιαστές οι γονείς του είναι κωφοί, όπως και ο ίδιος με αποτέλεσμα να γνωρίζει τη νοηματική γλώσσα από βρεφική, σχεδόν, ηλικία. Είναι ηθοποιός και δάσκαλος νοηματικής.

Απαντώντας στα ερωτήματα των παρουσιαστών σχετικά με το πώς κατάφερε να μεταφέρει τον παλμό της μουσικής εξήγησε: «Δεν είναι δύσκολο για μένα να μεταφέρω τον ρυθμό. Εγώ είμαι κωφός, νιώθω τη μουσική και τον ρυθμό, πάντα υπάρχει απέναντί μου ένας διερμηνέας που μου κάνει feeding τα λόγια και έτσι ταυτόχρονα μαζί αποδίδουμε το τραγούδι. Από νοηματική το οπτικοποιώ και το δίνω σε ρυθμό για να δώσω στους κωφούς αυτό ακριβώς που αισθάνομαι».

Στο ερώτημα σχετικά με το αν υπήρξε ένα τραγούδι της Eurovision που να τον δυσκόλεψε, απάντησε: «Στην Eurovision η μόνη δυσκολία είναι η κουλτούρα των διάφορων χωρών, το τι μήνυμα θέλουν να δώσουν και τι προϋπήρχε, ποια είναι η ιστορία τους. Εγώ πρέπει να οπτικοποίησω, να τη βγάλω με ρυθμό και ένταση. Αλλά δύσκολο δεν είναι. Διαβάζουμε μετατρέπουμε και μεταφέρουμε και εναρμονιζόμαστε με την κουλτούρα κάθε χώρας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-diiz9nzkxcq9?integrationId=40599y14juihe6ly}