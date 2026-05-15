Ανεξαρτητοποιήθηκε από την ΚΟ της Νέας Αριστεράς ο Οζγκιούρ Φερχάτ, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής.

Εκτος κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς έθεσε τον εαυτό του ο Οζγκιούρ Φερχάτ, καθώς έστειλε επιστολή ανεξαρτητοποίησης στον πρόεδρο της Βουλής.

«Ο βουλευτής κύριος Φερχάτ Οζγκιούρ, με την από 15 Μαΐου 2026 επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, μας γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίηση του από την κοινοβουλευτική ομάδα Νέα Αριστερά», ανακοίνωσε νωρίτερα στην Ολομέλεια, ο προεδρεύων Βασίλης Βιλιάρδος.

Η πρώτη αντίδραση της Πατησίων

Με ένα λακωνικό, πλην σαφές σχόλιο, απαντούν πηγές της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς στην απόφαση του βουλευτή Ροδόπης, Φερχάτ Οζγκιούρ να ανεξαρτητοποιηθεί, ανοίγοντας την «πόρτα» για τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. «Όλοι κρίνονται από τις πράξεις τους», λένε από την Πατησίων. Πάντως, η απόφαση του Οζγκιούρ ήταν ειλημμένη εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, δηλαδή από τότε που έγινε ξεκάθαρο ότι ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να επιστρέψει στην ενεργώ πολιτική. Για την ακρίβεια, οι σύντροφοι του στη Νέα Αριστερά έδιναν «αγώνα» όλο αυτό το διάστημα να τον κρατήσουν στην Κονοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Προ ημερών, ήταν ο μοναδικός βουλευτής της Νέας Αριστεράς που έδωσε το παρών στην εκδήλωση του πρώην πρωθυπουργού, στο Χαλάνδρι, δείχνοντας ξεκάθαρα τις προθέσεις του για το μέλλον.

Έρχονται ανεξαρτητοποιήσεις

Σημειώνεται πως σε άρθρο του ο Βασίλης Σκουρής αποκάλυψε στα «Παιχνίδια Εξουσίας» ότι έρχονται ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών της Νέας Αριστεράς. 'Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά οι εξελίξεις είναι ραγδαίες «στον χώρο του πρώην ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ κάτω από την πίεση που ασκεί το υπό ίδρυση νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το επόμενο διάστημα και σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας», ανεξαρτητοποιούνται βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Ο αριθμός τους δεν είναι των μελών της ΚΟ της Νέας Αριστεράς ανέρχεται σήμερα σε 12, πλην όμως ο αριθμός όσων ανεξαρτητοποιηθούν δεν είναι επακριβώς γνωστός, καθώς οι σχετικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται....Μεταξύ εκείνων που θα ανεξαρτητοποιηθούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, είναι ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Οζγκιούρ Φερχάτ και άλλοι, τα ονόματα των οποίων δεν έχουμε διασταυρώσει 100%».

Η ΚΟ της Νέας Αριστεράς απαριθμεί μετά την αποχώρηση Φερχάτ 11 βουλευτές. Θυμίζουμε πως το όριο για να υφίσταται κοινοβουλευτική ομάδα που σχηματίστηκε μετά τις εκλογές και δεν είναι προϊόν αυτών, είναι οι 10 βουλευτές.

Την ίδια ώρα κύκλοι της Πατησίων αναφέρουν σύμφωνα με τον Πληροφοριοδότη του Dnews πως το ενδεχόμενο αποχώρησης ελάχιστα απασχολεί τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη και την ηγεσία του κόμματος. Μάλλον, την «πόρτα» τους δείχνουν, μια ώρα αρχύτερα.

«Με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρουν ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών του κόμματός μας, δηλώνουμε άγνοια. Στη χθεσινή συνεδρίαση του ΠΓ δεν υπήρξε ενημέρωση για μια τέτοια εξέλιξη. Όσοι και όσες αμφιταλαντεύονται, οφείλουν να αποφασίσουν γρήγορα, με σεβασμό στα μέλη του κόμματος και στη δημοκρατική παράδοση της Αριστεράς, που επιβάλλει ενημέρωση και συζήτηση εντός των οργάνων. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να πορεύεται με βάση την ομόφωνη απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου της», αναφέρουν κύκλοι της Πατησίων…

