Με ένα λακωνικό, πλην σαφές σχόλιο, απαντούν πηγές της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς στην απόφαση του βουλευτή Ροδόπης, Φερχάτ Οζγκιούρ να ανεξαρτητοποιηθεί, ανοίγοντας την «πόρτα» για τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας.

«Όλοι κρίνονται από τις πράξεις τους», λένε από την Πατησίων. Πάντως, η απόφαση του Οζγκιούρ ήταν ειλημμένη εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, δηλαδή από τότε που έγινε ξεκάθαρο ότι ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να επιστρέψει στην ενεργώ πολιτική. Για την ακρίβεια, οι σύντροφοι του στη Νέα Αριστερά έδιναν «αγώνα» όλο αυτό το διάστημα να τον κρατήσουν στην Κονοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Προ ημερών, ήταν ο μοναδικός βουλευτής της Νέας Αριστεράς που έδωσε το παρών στην εκδήλωση του πρώην πρωθυπουργού, στο Χαλάνδρι, δείχνοντας ξεκάθαρα τις προθέσεις του για το μέλλον.