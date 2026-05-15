«Τα «κόκκινα δάνεια» περάσανε στα funds και παραμένουν φορτωμένα στις πλάτες των δανειοληπτών», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε νέο βίντεο

«Μόνο το 2025 έγιναν πέντε φορές περισσότεροι πλειστηριασμοί κατοικίας από ό,τι την πενταετία 2015 – 2019», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε νέο βίντεο που αναρτήθηκε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media, βάζοντας στο «κάδρο» το ζήτημα της διαχείρισης των «κόκκινων δανείων».

«Αυτό δεν λέγεται εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και της αγοράς. Αυτό λέγεται κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας. Και αυτό πρέπει να σταματήσει με ισχυρή δημόσια παρέμβαση, πραγματικές ρυθμίσεις, χαμηλές δόσεις και επιτόκια», υπογραμμίζει ο πρώην πρωθυπουργός.

Αναλυτικά:

«Να και κάποιοι που έχουν εξασφαλισμένη σε αυτή τη χώρα την πρώτη κατοικία», σημειώνει αρχικά ο Αλέξης Τσίπρα στο βίντεο, με το πλάνο να έχει στραφεί σε δύο χελώνες.

«Μετά το μεγάλο κόλπο της ΔΕΗ και τις αλήθειες για τα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών πάμε να δούμε τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια. Μας λένε ότι το πρόβλημα λύθηκε διότι τα ξεφορτώθηκαν οι τράπεζες.

Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι περάσανε στα funds και παραμένουν φορτωμένα στις πλάτες των δανειοληπτών», τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός στο βίντεο και προσθέτει:

«Σήμερα τα funds διαχειρίζονται πάνω από 90 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια. Τα 9 στα 10 εξ αυτών είναι μη εξυπηρετούμενα. Τα δε στεγαστικά αγγίζουν τα 25 δισεκατομμύρια και αφορούν πάνω από 220 χιλιάδες δανειολήπτες.

Το πιο εξοργιστικό ότι με το σχέδιο «Ηρακλής» της κυβέρνησης, το κράτος έβαλε 23 δισεκατομμύρια εγγυήσεις, ώστε τα funds να μπορούν να αγοράσουν αυτά τα δάνεια στο 30% της αξίας τους και να ζητάνε όμως σήμερα από τους δανειολήπτες να επιστρέψουν το 100%.

Και όταν δεν μπορούν τους σέρνουν σε πλειστηριασμούς, που αυξάνονται ραγδαία. Μόνο το 2025 έγιναν πέντε φορές περισσότεροι πλειστηριασμοί κατοικίας από ό,τι την πενταετία 2015 - 2019. Αυτό δεν λέγεται εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και της αγοράς. Αυτό λέγεται κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας. Και αυτό πρέπει να σταματήσει με ισχυρή δημόσια παρέμβαση, πραγματικές ρυθμίσεις, χαμηλές δόσεις και επιτόκια».

