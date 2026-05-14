Μπορεί το Μέγαρο Μαξίμου να επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για το εσωκομματικό μπρα ντε φερ της ΝΔ ενόψει του Συνεδρίου που ανοίγει την Παρασκευή την αυλαία του, ωστόσο τα πρώτα δείγματα γραφής μάλλον τείνουν να επιβεβαιώσουν το άγχος της ηγεσίας.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι ιθύνοντες του Συνεδρίου έβαλαν την ομιλία του Νίκου Δένδια, του κατά γενική ομολογία υπ’ αριθμόν ένα δελφίνου της ΝΔ, το απόγευμα του Σαββάτου, προσδοκώντας σε... κενά στην αίθουσα μετά από τις πολύωρες εργασίες του Συνεδρίου, που θα έχουν ξεκινήσει από τις 10 το πρωί.

Εξίσου χαρακτηριστικό είναι πως ο Νίκος Δένδιας δεν αναφέρεται καν ονομαστικά στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου, αλλά εμπεριέχεται... νοητά πίσω από τον τίτλο «ομιλίες Συνέδρων για τη Θεματική Ενότητα "Ασφαλής Ελλάδα"».

Ίσως όμως το πιο χαρακτηριστικό της αγωνίας του Μαξίμου είναι ότι ήδη διαρρέεται πως ο κ. Μητσοτάκης, εκτός του ανοίγματος του Συνεδρίου και της ομιλίας στο κλείσιμό του την Κυριακή, θα πραγματοποιήσει παρέμβαση και το Σάββατο, κάτι που ως γνωστόν δεν είθισται για τους Προέδρους κόμματος. Εξού και γαλάζιοι βουλευτές εκτιμούν πως ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει να «παίζει» στην επικαιρότητα μόνος του ο Νίκος Δένδιας και τυχόν πλατφόρμα που θα καταθέσει...