Ως εξαιρετικά σοβαρό θέμα χαρακτηρίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τον εντοπισμό θαλάσσιου drone στη Λευκάδα.

Ο Νίκος Δένδιας επισήμανε πριν από λίγο στις Βρυξέλλες πως «Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού υπουργού Άμυνας, ότι πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο drone που αλιεύσαμε στην Ελλάδα (σ.σ. στη Λευκάδα) είναι ουκρανικό.

Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία του θαλάσσιου drone επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, αλλά επίσης επηρεάζει και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα».

Αρμόδιες κυβερνητικές πηγές ανέφεραν προ ημερών στο Dnews πως στόχος ήταν, εκτός πολύ μεγάλου απροόπτου, ρωσικό εμπορικό πλοίο που ανέβαινε ή κατέβαινε την Αδριατική Θάλασσα. Το drone μεταφέρθηκε από πλοίο της Ουκρανίας και πιθανότατα υπήρξε εμπλοκή στον χειρισμό του και γι΄ αυτό έμεινε στην περιοχή της Λευκάδας χωρίς να χτυπήσει το ρωσικό πλοίο. Δηλαδή δεν μπόρεσαν οι Ουκρανοί να το λειτουργήσουν από μακριά, αφού το είχαν ρίξει στη θάλασσα, λόγω βλάβης. Αυτή τουλάχιστον τη στιγμή, οι αρμόδιες πηγές εξετάζουν αλλά δεν υιοθετούν το σενάριο οι Ουκρανοί να είχαν κρύψει το πλοίο στη Λευκάδα αναμένοντας να περάσει ρωσικό εμπορικό πλοίο και τότε να το ενεργοποιήσουν.

Τα εκρηκτικά που είχε πάνω του, πάντως, δεν θα μπορούσαν να εκραγούν μόνα τους χωρίς πυροδότηση με τηλεχειρισμό, παρά μόνο σε απίθανες περιπτώσεις. Η ποσότητά τους και η «ποιότητά» τους, πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν τόση και τέτοια που –αν δεν υπήρξε η αστοχία– θα προξενούσε πολύ μεγάλες καταστροφές στο ρωσικό εμπορικό πλοίο, με πιθανότερο ενδεχόμενο το ναυάγιο. Γεγονός που θα καθιστούσε ακόμα πιο αρνητικές τις σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας, σε μια εποχή μάλιστα που η ΕΕ, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κώστα, προγραμματίζει να ξεκινήσει σε κάποιο διάστημα συζητήσεις με τη Μόσχα.

Εντύπωση, όμως, προκαλεί ότι οι αρμόδιες ελληνικές αρχές δεν πήραν χαμπάρι τίποτα από όλα αυτά, ενώ ερευνάται πλέον αν αποτελούν μέρος ύπαρξης ευρύτερων δυνάμεων και σχεδίου επιχειρήσεων της Ουκρανίας εντός των χωρικών υδάτων της Αθήνας.

Η κυβέρνηση αποφεύγει να σηκώσει διπλωματικά το θέμα, ωστόσο αφήνει να διαρρεύσει δυσαρέσκεια προς την ουκρανική πλευρά για το γεγονός, που υπό προϋποθέσεις –και εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία με το Κίεβο– μπορεί να αποτελεί παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας. Σύμφωνα με κάποιες πηγές, έχουν γίνει επαφές με την ουκρανική πλευρά, χωρίς ωστόσο κανένα διάβημα διαμαρτυρίας.