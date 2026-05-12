Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει την αντικατάσταση 80 διχτυών μπάσκετ με υλικά από αλιευτικό εξοπλισμό στο τέλος του κύκλου ζωής του, σε συνεργασία με τον ΟΠΑΝΔΑ του Δήμου Αθηναίων.

Το Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF), σε συνεργασία με την Εναλεία, υλοποιεί μια νέα πρωτοβουλία με στόχο την αναβάθμιση των δημόσιων αθλητικών χώρων της πόλης, συνδυάζοντας την αγάπη για το μπάσκετ με τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της δράσης, που πραγματοποιήθηκε για τον ΟΠΑΝΔΑ του Δήμου Αθηναίων, 80 δίχτυα μπάσκετ που είχαν φθαρεί ή είχαν αφαιρεθεί, αντικαταστάθηκαν σε ανοιχτά γήπεδα της Αθήνας με νέα, κατασκευασμένα από upcycled αλιευτικά δίχτυα που συλλέγονται μέσω ειδικών λιμενικών εγκαταστάσεων υποδοχής. Τα υλικά αυτά ανακτώνται στο τέλος του κύκλου ζωής τους, αποτρέποντας την είσοδό τους στη θάλασσα, συμβάλλοντας, έτσι, στον περιορισμό της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης.

Τα νέα δίχτυα κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα, δίνοντας μια δεύτερη ζωή σε υλικά που διαφορετικά θα κατέληγαν ως απορρίμματα.

Για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας, το CAFF συνεργάστηκε με την Εναλεία, μια κοινωνική επιχείρηση βραβευμένη από τον ΟΗΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην προστασία και αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου που περιλαμβάνει περισσότερους από 6.000 αλιείς, η Εναλεία συλλέγει πλαστικά απορρίμματα και χρησιμοποιημένο αλιευτικό εξοπλισμό, προωθώντας καινοτόμες λύσεις κυκλικής οικονομίας που δημιουργούν αξία τόσο για το περιβάλλον, όσο και για τις τοπικές κοινωνίες.

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει πώς η συνεργασία μεταξύ φορέων μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, μετατρέποντας μια σύγχρονη πρόκληση — τη θαλάσσια ρύπανση — σε μια πρακτική λύση με άμεσο όφελος για την πόλη και τους πολίτες της.

Το CAFF, εμπνευσμένο από τις αξίες της οικογένειας Αντετοκούνμπο, υλοποιεί δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική ένταξη και δημιουργούν ευκαιρίες για όλους, με ισχυρή σύνδεση με τον αθλητισμό και τη δύναμη που έχει να ενώνει κοινότητες. Μέσα από πρωτοβουλίες που συνδυάζουν τον αθλητισμό με την εκπαίδευση και τη βιωσιμότητα, το CAFF επιδιώκει να συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία πιο συμπεριληπτικών και βιώσιμων κοινωνιών.

Τα νέα δίχτυα έχουν ήδη τοποθετηθεί σε γήπεδα μπάσκετ σε όλη την Αθήνα, αναβαθμίζοντας τους δημόσιους χώρους άθλησης και στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για τη σημασία της προστασίας των θαλασσών.