Παιδεία

Ζωγράφου: Παραμένει στο έδαφος η μπασκέτα που τραυμάτισε μαθητή – Καταγγελία γονέων

Ζωγράφου: Παραμένει στο έδαφος η μπασκέτα που τραυμάτισε μαθητή – Καταγγελία γονέων
Τα σχολεία ανοίγουν την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου και οι γονείς καταγγέλλουν την προκλητική αδιαφορία των αρχών για την συντήρηση των υποδομών.

Μια εβδομάδα πέρασε από τη στιγμή που μπασκέτα αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε παιδί που έπαιζε μπάσκετ στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου και όπως καταγγέλλουν οι γονείς κανείς δεν έχει πράξει τα δέοντα ώστε να απομακρυνθεί η μπασκέτα.

Υπενθυμίζεται ότι το συμβαν συνέβη όταν μαθητής «καρφώνοντας» στο καλάθι είδε να πέφτει πάνω του και να καταπλακώνεται από την μπασκέτα με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του. Ενόσω η κατάσταση θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε τραγωδία γονείς καταγγέλλουν ότι η αμέλεια για την ασφάλεια του χώρου συνεχίζεται καθώς η μπασκέτα παραμένει ακόμη πεσμένη, παρά τον κίνδυνο που συνεπάγεται για τα παιδιά ενόψει και τις έναρξης των μαθημάτων.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου, το οποίο χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο χώρο, καταγγέλλει ότι δεν έχουν ληφθεί ακόμη τα απαραίτητα μέτρα για την απομάκρυνση της επικίνδυνης μπασκέτας και την ασφαλή χρήση του γηπέδου. Στην ανακοίνωσή τους, οι γονείς και οι εκπρόσωποι του σχολείου υπογραμμίζουν ότι η έγκαιρη συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα των αρμόδιων φορέων, ώστε η ασφάλεια των μαθητών να είναι δεδομένη και να αποφεύγονται παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου σας ενημερώνει για το συμβάν που έλαβε χώρα στον προαύλιο χώρο του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου, χώρος ο οποίος χρησιμοποιείται φυσικά και από τα παιδιά του σχολείου μας. Στις 27/8 έπεσε η μία μπασκέτα του γηπέδου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό – ευτυχώς όχι τόσο σοβαρό - ενός παιδιού. Εννοείται ότι η κατάληξη ενός τέτοιου γεγονότος θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερη και αυτήν τη στιγμή να μιλούσαμε για δυστύχημα με τόσα παιδιά που ανά πάσα στιγμή βρίσκονται στο γήπεδο μπάσκετ. Όπως είναι προφανές, τα ζητήματα της συντήρησης και της ασφάλειας των σχολικών συγκροτημάτων έρχονται για ακόμη μια φορά στην επιφάνεια με τον χείριστο δυνατό τρόπο. Ζητάμε την άμεση απομάκρυνση της μπασκέτας, που ακόμα (!) βρίσκεται πεσμένη στο έδαφος, και τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων που θα καταστήσουν το γήπεδο μπάσκετ ασφαλές και κατάλληλο προς χρήση. Δεν είναι δυνατόν η σωστή και έγκαιρη συντήρηση των σχολικών δομών, που θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα των αρμόδιων φορέων, να τίθεται για ακόμα μια φορά υπό αμφισβήτηση. Η ασφάλεια όλων των παιδιών και των μαθητών θα έπρεπε να είναι δεδομένη.

