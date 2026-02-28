Η Γερμανία είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων σήμερα το πρωί για τα στρατιωτικά πλήγματα του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Η Γερμανία είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων σήμερα το πρωί για τα στρατιωτικά πλήγματα του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ πρόσθεσε ότι το Βερολίνο βρίσκεται σε στενή επαφή με τους Ευρωπαίους εταίρους του αναφορικά με την κατάσταση.

Από την πλευρά του ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι σημείωσε ότι είχε ενημερωθεί για τα αμερικανικά και τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν χάρη στους διαύλους επικοινωνίας της χώρας με τους συμμάχους της.

«Χάρη στους διαύλους (επικοινωνίας) που διατηρούμε με τους συμμάχους και τους εταίρους μας γνωρίζαμε για τη στρατιωτική δράση που ανέλαβαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ», έγραψε στο Χ.