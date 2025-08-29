Ζωγράφου: Μπασκέτα σχολείου έπεσε πάνω σε 16χρονο, τραυματίστηκε ελαφρά

Σε δημοτικό σχολείο του Ζωγράφου το ατύχημα.

Μία μπασκέτα έπεσε πάνω σε 16χρονο, με συνέπεια να τραυματιστεί, ευτυχώς ελαφρά, σε δημοτικό σχολείο του Ζωγράφου.

Όταν ο 16χρονος «κάρφωσε» την μπάλα στο καλάθι, η μπασκέτα υποχώρησε και τον τραυμάτισε ελαφρά στον μηρό, σύμφωνα με το STAR. Μετά το ατύχημα, το αγόρι πήγε σε φαρμακείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Το περιστατικό συνέβη σε προαύλιο δημοτικού σχολείου του Ζωγράφου, λίγες ημέρες πριν από το πρώτο «κουδούνι» και μοιραία προκύπτει το ερώτημα ποιες θα ήταν οι συνέπειες αν αυτό είχε γίνει την ώρα διαλείμματος, με πολλά παιδιά να είναι κάτω από την μπασκέτα.

«Σχολικά κτίρια σε κακά χάλια»

Μιλώντας στο Dnews σήμερα, ενόψει της έναρξης των μαθημάτων, ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Σπύρος Μαρίνης, μίλησε για τα σοβαρά προβλήματα με τα οποία θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Προβλήματα που αφορούν καθυστερημένες και μειωμένες προσλήψεις αναπληρωτών, αλλά και σχολικά κτίρια σε κακά χάλια, όπως είπε.

«Η “πολυδιαφημισμένη” προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς από την κυβέρνηση της ΝΔ αποδεικνύεται φούσκα. Η αλήθεια και οι αριθμοί είναι διαφορετικοί από όσα ισχυρίζεται η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Οι άβολες αλήθειες είναι ότι για ακόμη μια χρονιά έχουμε καθυστερημένες και μειωμένες προσλήψεις αναπληρωτών, που στην καλύτερη περίπτωση θα βρεθούν στα σχολεία στον αγιασμό, σχολικά κτίρια σε κακά χάλια, με ένα πρόγραμμα “Μ. Γιαννάκου” που αφορά μόλις το 2,5% των σχολείων και περιορίζεται σε καλλωπισμούς. Για να μην αναφερθούμε σε εκπαιδευτικούς με άδειες τσέπες, μισθούς εξαθλίωσης και αδυναμία διαβίωσης μπροστά στα πανάκριβα ενοίκια και το υψηλό κόστος ζωής. Και φυσικά συνεχίζονται οι διώξεις, η καταστολή και η φίμωση σε όσους εκπαιδευτικούς αγωνίζονται για μόρφωση και δικαιώματα», δήλωσε ο Σπύρος Μαρίνης.