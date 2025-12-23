Τι ισχύει για την επιστροφή των μαθητών στα θρανία και για ποιους μαθητές το πρώτο κουδούνι για το 2026 θα χτυπήσει μετά τις 8/1.

Τα σχολεία έκλεισαν και επίσημα σήμερα για τα Χριστούγεννα 2025 με τους μαθητές να έχουν στη διάθεσή τους δεκαπέντε μέρες ανεμελιάς χωρίς σχολικές υποχρεώσεις. Η επιστροφή στα θρανία είναι δρομολογημένη μετά τα Θεοφάνια με τα μαθήματα να ξεκινούν για το 2026 από την Πέμπτη 8 Γενάρη.

Κι όμως όπως όλα δείχνουν μια μερίδα μαθητών θα κερδίσει για ακόμη μια χρονιά μια έξτρα μέρα διακοπών με την επιστροφή στα θρανία μετά τις γιορτές να προγραμματίζεται για την Παρασκευή 9 Γενάρη. Ο λόγος για τους μαθητές της Καστοριάς που ανήμερα στις 8/1 θα γιορτάσουν τα Ραγκουτσάρια, το φημισμένο καστοριανό καρναβάλι. Η αργία της 8ης Γενάρη για τους μαθητές της Καστοριάς καλύπτει τόσο την Πρωτοβάθμια όσο και την Δευτεροβάθμια και αναμένεται τις επόμενες μέρες να ανακοινωθεί επίσημα η αργία της 8ης Ιανουαρίου για τους μαθητές του Δήμου με την επιστροφή στα θρανία να μετατίθεται για μια μέρα.

Μάλιστα πέρσι λόγω μαζικής συμμετοχής των μαθητών αποφασίστηκε διήμερο λουκέτο των σχολείων για να συμμετάσχουν οι μαθητές της Καστοριάς. Όπως αναφερόταν στην σχετική ανακοίνωση «Με απόφαση του Δημάρχου Καστοριάς Ιωάννη Κορεντσίδη, οι σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στον Δήμο Καστοριάς θα παραμείνουν κλειστές τλόγω της μαζικής συμμετοχής των μαθητών στο πατροπαράδοτο έθιμο του Καστοριανού Καρναβαλιού «Ραγκουτσάρια».

Όλα είναι ανοιχτά αν και φέτος θα δοθεί και δεύτερη μέρα αργίας όμως η αργία της 7/1 είναι «κλειδωμένη» και αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις και για το τι μέλλει γενέσθαι και για τις 8/1 που αν ισχύσει και φέτος αργία τότε οι μαθητές της Καστοριάς ελέω Παρασκευής θα κερδίσουν δύο μέρες αργίας με την επιστροφή στα θρανία να γίνεται την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου.

Η παράδοση του Καστοριανού Τριήμερου Καρναβαλιού «Ραγκουτσάρια»

Τα «Ραγκουτσάρια», το φημισμένο καρναβάλι της Καστοριάς δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Οι εορτασμοί κορυφώνονται με την εντυπωσιακή παρέλαση του Καστοριανού Καρναβαλιού «Ραγκουτσάρια» που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 8 Γενάρη καθιστώντας την πόλη επίκεντρο χαράς, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Το αυθεντικό καστοριανό καρναβάλι είναι ένα έθιμο βαθιά ριζωμένο στον χρόνο και άρρηκτα συνδεδεμένο με την ταυτότητα της πόλης. Καρδιά των Ραγκουτσαριών παραμένουν τα μπουλούκια και οι ορχήστρες των χάλκινων πνευστών και κρουστών, που με τον εκρηκτικό τους ήχο γεμίζουν τους δρόμους και δίνουν τον ρυθμό στο αδιάκοπο ξεφάντωμα. Μεταμφιεσμένοι καρναβαλιστές, ντόπιοι και επισκέπτες, χορεύουν χωρίς σταματημό, καταργώντας κάθε όριο ανάμεσα σε θεατές και συμμετέχοντες. Μάλιστα οι μαθητές έχουν τη δική τους ξεχωριστή θέση στην μεγάλη παρέλαση.